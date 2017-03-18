Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну вот кто вас просил такое писать? никонов - это икона стиля, а творения кана - это нестареющая и вечнодаражающая инвестиция. "Они прекрасны"(с). Это творения искусства, они скоро будут продаваться только через Сотбис. В новостях будут сюжеты "На окрине Пирятина нашли ранее не известное строение кана, эксперты оценивают его в 3 годовых ВВП Украины, но хозяин отказывается продавать ни за какие деньги, говорит "Это мировое наследие и он это завещает государству. Юнеско уже внесло этот объект в перечень Мирового наследия." Это основа основ этого форума, кто этого не понимает и\или не принимает становится изгоем. Как вам с этим дальше жить?
Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь
Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Почитав последние страницы, вывод: 1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны. 2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать. 3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.
Странный вывод. 2. не скупают стояками, а ликвидны для бизнеса продажи квартир с ремонтом, где дельта покрывает расходы дорогой себестоимости недвиги. хотя для кого я распинаюсь. главное, мне это стало понятным как раз здесь. хоть какой-то толк от вас есть, вернее толк есть только от airmax. остальные здесь упражняются в сарказме. хоть бы раз идею толкнули, жадины. я ж писал, что дорогие квартиры продаются очень долго, но прикрутив 50-70 куе, не лучше ли подождать? м-да, нашёл у кого спрашивать совет 3. ну делайте вместо плинтуса стальной уголок из металлобазы. потолки - так бетон в соплях, так сказать цементном молочке - ми ми. что за крайности хз. вам показать действительно дорогие ремонты? найдите дневник дизайнера и посмотрите сколько стоят ремонты у кацапов в москве. дикие блин какие-то. им показали дешманскую вентиляцию за 4к и скрытый плинтус - причитают
Ну вот кто вас просил такое писать? никонов - это икона стиля, а творения кана - это нестареющая и вечнодаражающая инвестиция. "Они прекрасны"(с). Это творения искусства, они скоро будут продаваться только через Сотбис. В новостях будут сюжеты "На окрине Пирятина нашли ранее не известное строение кана, эксперты оценивают его в 3 годовых ВВП Украины, но хозяин отказывается продавать ни за какие деньги, говорит "Это мировое наследие и он это завещает государству. Юнеско уже внесло этот объект в перечень Мирового наследия." Это основа основ этого форума, кто этого не понимает и\или не принимает становится изгоем. Как вам с этим дальше жить?
Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь
+1 Маркетологи кана продадут и песок бедуинам в Сахаре за все деньги мира так что те останутся счастливы и еще должны. С этим не спорю. Только между продать как канХВЕТКУ и конфеткой таки есть разница.
beee написав:остальные здесь упражняются в сарказме. хоть бы раз идею толкнули, жадины. я ж писал, что дорогие квартиры продаются очень долго, но прикрутив 50-70 куе, не лучше ли подождать?
купите квартиру в ТТ пока еще можно взять дешевле в р-не 4к за метр пвв там в тренде как и все остальные модные плюшки, ваш опыт и знания на этом объекте точно позволят продать ремонт с хорошим профитом а за время ремонта и цена базы еще подрастет)