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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8738873987408741>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:22

Ну вот кто вас просил такое писать?
никонов - это икона стиля, а творения кана - это нестареющая и вечнодаражающая инвестиция. "Они прекрасны"(с). Это творения искусства, они скоро будут продаваться только через Сотбис. В новостях будут сюжеты "На окрине Пирятина нашли ранее не известное строение кана, эксперты оценивают его в 3 годовых ВВП Украины, но хозяин отказывается продавать ни за какие деньги, говорит "Это мировое наследие и он это завещает государству. Юнеско уже внесло этот объект в перечень Мирового наследия."
Это основа основ этого форума, кто этого не понимает и\или не принимает становится изгоем.
Как вам с этим дальше жить?



Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:31

  rjkz написав:
  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?


Почитав последние страницы, вывод:
1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.
2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.
3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.


Странный вывод.
2. не скупают стояками, а ликвидны для бизнеса продажи квартир с ремонтом, где дельта покрывает расходы дорогой себестоимости недвиги.
хотя для кого я распинаюсь. главное, мне это стало понятным как раз здесь. хоть какой-то толк от вас есть, вернее толк есть только от airmax. остальные здесь упражняются в сарказме. хоть бы раз идею толкнули, жадины.
я ж писал, что дорогие квартиры продаются очень долго, но прикрутив 50-70 куе, не лучше ли подождать?
м-да, нашёл у кого спрашивать совет :lol: :lol:
3. ну делайте вместо плинтуса стальной уголок из металлобазы. потолки - так бетон в соплях, так сказать цементном молочке - ми ми.
что за крайности хз. вам показать действительно дорогие ремонты? найдите дневник дизайнера и посмотрите сколько стоят ремонты у кацапов в москве.
дикие блин какие-то. им показали дешманскую вентиляцию за 4к и скрытый плинтус - причитают :lol: :lol: :lol:
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:32

  beee написав:
Ну вот кто вас просил такое писать?
никонов - это икона стиля, а творения кана - это нестареющая и вечнодаражающая инвестиция. "Они прекрасны"(с). Это творения искусства, они скоро будут продаваться только через Сотбис. В новостях будут сюжеты "На окрине Пирятина нашли ранее не известное строение кана, эксперты оценивают его в 3 годовых ВВП Украины, но хозяин отказывается продавать ни за какие деньги, говорит "Это мировое наследие и он это завещает государству. Юнеско уже внесло этот объект в перечень Мирового наследия."
Это основа основ этого форума, кто этого не понимает и\или не принимает становится изгоем.
Как вам с этим дальше жить?



Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь


+1
Маркетологи кана продадут и песок бедуинам в Сахаре за все деньги мира так что те останутся счастливы и еще должны.
С этим не спорю. Только между продать как канХВЕТКУ и конфеткой таки есть разница.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь

он этот прием подсмотрел у очкарика с другого континента благодаря которому огрызки до сих пор впариваются по цене целых свежих яблок)
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:38

  Прохожий написав:
  beee написав:Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь

он этот прием подсмотрел у очкарика с другого континента благодаря которому огрызки до сих пор впариваются по цене целых свежих яблок)

то фанерный или шинный завод выберет. то мотоциклетный. то гаражи на туполева в жопе мира. то село гатное. риелторша звонит говорит за однухи драка целая. цену не могут сложить. как так - фиг знает
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:остальные здесь упражняются в сарказме. хоть бы раз идею толкнули, жадины.
я ж писал, что дорогие квартиры продаются очень долго, но прикрутив 50-70 куе, не лучше ли подождать?

купите квартиру в ТТ пока еще можно взять дешевле в р-не 4к за метр
пвв там в тренде как и все остальные модные плюшки, ваш опыт и знания на этом объекте точно позволят продать ремонт с хорошим профитом а за время ремонта и цена базы еще подрастет)
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:44

  beee написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь

он этот прием подсмотрел у очкарика с другого континента благодаря которому огрызки до сих пор впариваются по цене целых свежих яблок)

то фанерный или шинный завод выберет. то мотоциклетный. то гаражи на туполева в жопе мира. то село гатное. риелторша звонит говорит за однухи драка целая. цену не могут сложить. как так - фиг знает

фигасе
какая жёппа мира, какие гаражи?
Экспоплазу выкупил за 100500 живых денег и теплицы подешевке
а вообще мне ФТ нравится, хорошо проект получается)
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:54

  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

3 баяна порвали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:56

  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

На домике новость появилась в ДБК-4 счета арестовали, из форума
https://forum.domik.ua/zhk-na-ul-konopl ... st-2075777
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