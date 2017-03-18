Додано: Нед 17 жов, 2021 18:31

rjkz написав: Унуноктий написав: я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать? я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?



Почитав последние страницы, вывод:

1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.

2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.

3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать. Почитав последние страницы, вывод:1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.

Странный вывод.2. не скупают стояками, а ликвидны для бизнеса продажи квартир с ремонтом, где дельта покрывает расходы дорогой себестоимости недвиги.хотя для кого я распинаюсь. главное, мне это стало понятным как раз здесь. хоть какой-то толк от вас есть, вернее толк есть только от airmax. остальные здесь упражняются в сарказме. хоть бы раз идею толкнули, жадины.я ж писал, что дорогие квартиры продаются очень долго, но прикрутив 50-70 куе, не лучше ли подождать?м-да, нашёл у кого спрашивать совет3. ну делайте вместо плинтуса стальной уголок из металлобазы. потолки - так бетон в соплях, так сказать цементном молочке - ми ми.что за крайности хз. вам показать действительно дорогие ремонты? найдите дневник дизайнера и посмотрите сколько стоят ремонты у кацапов в москве.дикие блин какие-то. им показали дешманскую вентиляцию за 4к и скрытый плинтус - причитают