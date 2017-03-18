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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8738873987408741

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:24

  beee написав:
  rjkz написав:
  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?


Почитав последние страницы, вывод:
1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.
2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.
3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.


Странный вывод.
2. не скупают стояками, а ликвидны для бизнеса продажи квартир с ремонтом, где дельта покрывает расходы дорогой себестоимости недвиги.
хотя для кого я распинаюсь. главное, мне это стало понятным как раз здесь. хоть какой-то толк от вас есть, вернее толк есть только от airmax. остальные здесь упражняются в сарказме. хоть бы раз идею толкнули, жадины.
я ж писал, что дорогие квартиры продаются очень долго, но прикрутив 50-70 куе, не лучше ли подождать?
м-да, нашёл у кого спрашивать совет
3. ну делайте вместо плинтуса стальной уголок из металлобазы. потолки - так бетон в соплях, так сказать цементном молочке - ми ми.
что за крайности хз. вам показать действительно дорогие ремонты? найдите дневник дизайнера и посмотрите сколько стоят ремонты у кацапов в москве.
дикие блин какие-то. им показали дешманскую вентиляцию за 4к и скрытый плинтус - причитают :lol: :lol: :lol:


Не обижайтесь.
Вы здесь не постоянно, поэтому не в курсе здешних трений.
Я как раз знаю что по чем и много лет назад сам занимал такую позицию что ремонт и должен быть качественным и что качественный ремонт не может быть дешевым. И меня ТУТ забрасывали тапками. Причем некоторые из тех, кто строит из себя сейчас сторонников дорогих и качественных ремонтов. Был тут такой Будивельник (это он сам себя так почему-то назвал), с которым был долгий спор на тему что клей для плитки может быть разный, а не просто "Клей для плитки". Себе именно так я в свое время и делал. Как никак диплом ПГС и опыт работы в отделке (мастер-прораб-начальник отделочного участка, последние лет 20 работаю в узко-специализированной нише премиум сегмента), в том числе не в Украине, обязывал. Да и Максиму в ЛС в свое время объяснил, что уровень его притязаний за 300-500 уе на метре не получится. Но он почему-то после этого хоть и стал делать по части моих рекомендаций, но взъелся на меня. Помимо него многие обращались ко мне за консультациями в ЛС. Сейчас "лавочка закрыта". В начале 00-х мне оно где-то тоже в 1 куе (и это были более весомые куе на то время, нежели сейчас) обошлось -бы или дороже, если-бы я сам у себя не прорабствовал, если-бы мне не давали мои контрагенты по сверх минимальным ценам (средняя скидка от ОПТОВЫХ цен на все составила 38%, в экселе табличку вел типа Ф-2 для самого себя :mrgreen: , если Вы в курсе что это такое ) и рабочие, с которыми я работаю готовы мне делать хорошие цены (некоторым я платил больше, чем они просили, иначе это уже получалась благотворительность с их стороны).
У меня даже арендные квартиры сделаны лучше, чем многие делают для себя.
Просто со временем ситуация стала меняться и я стал анализировать в целом тенденции как на рынке Киева так и не только, появился опыт владения и сдачи в аренду. Смотрю что финансово целесообразно делать что нет. Что теряет во времени свою стоимость, а что нет или не так много.
И да, меня интересует только долгосрок, спекуляциями (без негативного наполнения этого слова) я не интересуюсь, ремонтами для продажи или заработка сейчас не занимаюсь, у меня другие источники доходов. И вот именно в долгосроке я не вижу смысла вкладывать деньги в ремонты и нынешние концептуальные новострои. На них может и можно быстро заработать сейчас и здесь, но это меня не интересует.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:24

  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

Тут гиганты мысли.
А Гена сошка с домом с пальмами
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:27

  Прохожий написав:
  beee написав:Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь

он этот прием подсмотрел у очкарика с другого континента благодаря которому огрызки до сих пор впариваются по цене целых свежих яблок)


Ой, +1.
Но ведь когда я раньше это-же писал, Вам это не понравилось. Или я что-то путаю?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:31

  Прохожий написав:
  beee написав:
  Прохожий написав:он этот прием подсмотрел у очкарика с другого континента благодаря которому огрызки до сих пор впариваются по цене целых свежих яблок)

то фанерный или шинный завод выберет. то мотоциклетный. то гаражи на туполева в жопе мира. то село гатное. риелторша звонит говорит за однухи драка целая. цену не могут сложить. как так - фиг знает

фигасе
какая жёппа мира, какие гаражи?
Экспоплазу выкупил за 100500 живых денег и теплицы подешевке
а вообще мне ФТ нравится, хорошо проект получается)


До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:37

  sosnenkoira2014 написав:
  Первый написав:
  sosnenkoira2014 написав:(
Хотя бы Poetika или UNO city


Я стісняюсь спитати Ви ціни бачили? Шо за 40 кує можна купити в уносіті чи в поетиці?
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:38

  UA написав:
  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

Тут гиганты мысли.
А Гена сошка с домом с пальмами

...а под пальмой сидит УА и потягивает мохито :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:39

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Очкарик умудряется выбрать худшие локации и впарить задорого, прилепив дрон в рекламе. Так разводить - нужно ж уметь

он этот прием подсмотрел у очкарика с другого континента благодаря которому огрызки до сих пор впариваются по цене целых свежих яблок)


Ой, +1.
Но ведь когда я раньше это-же писал, Вам это не понравилось. Или я что-то путаю?

думаю попутали)
Я никогда не был поклонником огрызков)
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