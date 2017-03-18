Додано: Нед 17 жов, 2021 19:24

beee написав: rjkz написав: Унуноктий написав: я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать? я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?



Почитав последние страницы, вывод:

1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.

2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.

3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать. Почитав последние страницы, вывод:1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.



Странный вывод.

2. не скупают стояками, а ликвидны для бизнеса продажи квартир с ремонтом, где дельта покрывает расходы дорогой себестоимости недвиги.

хотя для кого я распинаюсь. главное, мне это стало понятным как раз здесь. хоть какой-то толк от вас есть, вернее толк есть только от airmax. остальные здесь упражняются в сарказме. хоть бы раз идею толкнули, жадины.

я ж писал, что дорогие квартиры продаются очень долго, но прикрутив 50-70 куе, не лучше ли подождать?

м-да, нашёл у кого спрашивать совет

3. ну делайте вместо плинтуса стальной уголок из металлобазы. потолки - так бетон в соплях, так сказать цементном молочке - ми ми.

что за крайности хз. вам показать действительно дорогие ремонты? найдите дневник дизайнера и посмотрите сколько стоят ремонты у кацапов в москве.

дикие блин какие-то. им показали дешманскую вентиляцию за 4к и скрытый плинтус - причитают Странный вывод.2. не скупают стояками, а ликвидны для бизнеса продажи квартир с ремонтом, где дельта покрывает расходы дорогой себестоимости недвиги.хотя для кого я распинаюсь. главное, мне это стало понятным как раз здесь. хоть какой-то толк от вас есть, вернее толк есть только от airmax. остальные здесь упражняются в сарказме. хоть бы раз идею толкнули, жадины.я ж писал, что дорогие квартиры продаются очень долго, но прикрутив 50-70 куе, не лучше ли подождать?м-да, нашёл у кого спрашивать совет3. ну делайте вместо плинтуса стальной уголок из металлобазы. потолки - так бетон в соплях, так сказать цементном молочке - ми ми.что за крайности хз. вам показать действительно дорогие ремонты? найдите дневник дизайнера и посмотрите сколько стоят ремонты у кацапов в москве.дикие блин какие-то. им показали дешманскую вентиляцию за 4к и скрытый плинтус - причитают

Не обижайтесь.Вы здесь не постоянно, поэтому не в курсе здешних трений.Я как раз знаю что по чем и много лет назад сам занимал такую позицию что ремонт и должен быть качественным и что качественный ремонт не может быть дешевым. И меня ТУТ забрасывали тапками. Причем некоторые из тех, кто строит из себя сейчас сторонников дорогих и качественных ремонтов. Был тут такой Будивельник (это он сам себя так почему-то назвал), с которым был долгий спор на тему что клей для плитки может быть разный, а не просто "Клей для плитки". Себе именно так я в свое время и делал. Как никак диплом ПГС и опыт работы в отделке (мастер-прораб-начальник отделочного участка, последние лет 20 работаю в узко-специализированной нише премиум сегмента), в том числе не в Украине, обязывал. Да и Максиму в ЛС в свое время объяснил, что уровень его притязаний за 300-500 уе на метре не получится. Но он почему-то после этого хоть и стал делать по части моих рекомендаций, но взъелся на меня. Помимо него многие обращались ко мне за консультациями в ЛС. Сейчас "лавочка закрыта". В начале 00-х мне оно где-то тоже в 1 куе (и это были более весомые куе на то время, нежели сейчас) обошлось -бы или дороже, если-бы я сам у себя не прорабствовал, если-бы мне не давали мои контрагенты по сверх минимальным ценам (скидка от ОПТОВЫХ цен на все составила 38%, в экселе табличку вел типа Ф-2 для самого себя, если Вы в курсе что это такое ) и рабочие, с которыми я работаю готовы мне делать хорошие цены (некоторым я платил больше, чем они просили, иначе это уже получалась благотворительность с их стороны).У меня даже арендные квартиры сделаны лучше, чем многие делают для себя.Просто со временем ситуация стала меняться и я стал анализировать в целом тенденции как на рынке Киева так и не только, появился опыт владения и сдачи в аренду. Смотрю что финансово целесообразно делать что нет. Что теряет во времени свою стоимость, а что нет или не так много.И да, меня интересует только долгосрок, спекуляциями (без негативного наполнения этого слова) я не интересуюсь, ремонтами для продажи или заработка сейчас не занимаюсь, у меня другие источники доходов. И вот именно в долгосроке я не вижу смысла вкладывать деньги в ремонты и нынешние концептуальные новострои. На них может и можно быстро заработать сейчас и здесь, но это меня не интересует.