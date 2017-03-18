Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Не обижайтесь. Вы здесь не постоянно, поэтому не в курсе здешних трений. Я как раз знаю что по чем и много лет назад сам занимал такую позицию что ремонт и должен быть качественным и что качественный ремонт не может быть дешевым. И меня ТУТ забрасывали тапками. Причем некоторые из тех, кто строит из себя сейчас сторонников дорогих и качественных ремонтов. Был тут такой Будивельник (это он сам себя так почему-то назвал), с которым был долгий спор на тему что клей для плитки может быть разный, а не просто "Клей для плитки". Себе именно так я в свое время и делал. Как никак диплом ПГС и опыт работы в отделке (мастер-прораб-начальник отделочного участка, последние лет 20 работаю в узко-специализированной нише премиум сегмента), в том числе не в Украине, обязывал. Да и Максиму в ЛС в свое время объяснил, что уровень его притязаний за 300-500 уе на метре не получится. Но он почему-то после этого хоть и стал делать по части моих рекомендаций, но взъелся на меня. Помимо него многие обращались ко мне за консультациями в ЛС. Сейчас "лавочка закрыта". В начале 00-х мне оно где-то тоже в 1 куе (и это были более весомые куе на то время, нежели сейчас) обошлось -бы или дороже, если-бы я сам у себя не прорабствовал, если-бы мне не давали мои контрагенты по сверх минимальным ценам (средняя скидка от ОПТОВЫХ цен на все составила 38%, в экселе табличку вел типа Ф-2 для самого себя , если Вы в курсе что это такое ) и рабочие, с которыми я работаю готовы мне делать хорошие цены (некоторым я платил больше, чем они просили, иначе это уже получалась благотворительность с их стороны). У меня даже арендные квартиры сделаны лучше, чем многие делают для себя. Просто со временем ситуация стала меняться и я стал анализировать в целом тенденции как на рынке Киева так и не только, появился опыт владения и сдачи в аренду. Смотрю что финансово целесообразно делать что нет. Что теряет во времени свою стоимость, а что нет или не так много. И да, меня интересует только долгосрок, спекуляциями (без негативного наполнения этого слова) я не интересуюсь, ремонтами для продажи или заработка сейчас не занимаюсь, у меня другие источники доходов. И вот именно в долгосроке я не вижу смысла вкладывать деньги в ремонты и нынешние концептуальные новострои. На них может и можно быстро заработать сейчас и здесь, но это меня не интересует.
понял, спасибо. быстро заработать уже не получается. я тоже ремонты терпеть не могу. я люблю строить. а за это денег не платят. последний дом из-за инфляции своих докладывал, чтобы дом сдать
Я с детства любил все что связано с жильем, с архитектурой, нравилось что-то улучшать. Отец тоже был прорабом и выше, с 6 лет он меня приучал что-то делать руками. К 3-му классу свободно обращался со столярными инструментом. К 5-му с металлообрабатывающим. К 17 годам были корочки сварщика 3-го разряда. Потом в КИСИ поступил наверное под этим-же влиянием. И то, что я делаю связанное со стройкой или ремонтом, обычно мне самому нравиться - вот ничего не было, а вот уже результат. Вот было х.рово, а вот идеально. Но со временем начинаешь понимать, что кроме детских увлечений надо достигнуть более серьезных целей и вывести детей на совершенно другой качественный уровень. И бесконечно улучшать жилье - не есть смысл жизни. Оно есть и есть. Есть такие люди - "автодрочеры", вот с недвигой есть нечто похожее. Если ты этим зарабатываешь - это одно, если видишь в этом смысл жизни и это тянет из тебя время жизни и деньги - это другое. Покупка квартиры для себя у меня заняла месяца 2 (и это без форумов и интернетов в начале 00-х). Ремонт 3 года . Потому что для себя. Но мне тогда не было и 30-ти, увлечения юности. Я себя прощаю. Но когда люди тратят 10+ лет на поиск идеала, это уже не считаю разумным. Не в том дело, что они к возрасту 40+ это делают, а в том, что в этом видят смысл жизни. Могли купить и намного раньше и сделать ремонт и забыть и жить другими целями и стремлениями.