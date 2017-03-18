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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87408741874287438744>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:10

  remark написав:
  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

На домике новость появилась в ДБК-4 счета арестовали, из форума
https://forum.domik.ua/zhk-na-ul-konopl ... st-2075777

Строительное поле зачищают.
Останется только очкарик с концептуальными газоблочными межквартирными перестенками (44 дБ) :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:18

  UA написав:
  remark написав:
  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

На домике новость появилась в ДБК-4 счета арестовали, из форума
https://forum.domik.ua/zhk-na-ul-konopl ... st-2075777

Строительное поле зачищают.
Останется только очкарик с концептуальными газоблочными межквартирными перестенками (44 дБ) :mrgreen:


им арестовали счета за уродство в сфере архитектуры и за то, что они сеют хрень по земле :mrgreen: :mrgreen:
а и за некрасивое название корпорации
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:23

  beee написав:
  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

На домике новость появилась в ДБК-4 счета арестовали, из форума
https://forum.domik.ua/zhk-na-ul-konopl ... st-2075777

Строительное поле зачищают.
Останется только очкарик с концептуальными газоблочными межквартирными перестенками (44 дБ) :mrgreen:[/quote]

им арестовали счета за уродство в сфере архитектуры и за то, что они сеют хрень по земле :mrgreen: :mrgreen:
а и за некрасивое название корпорации[/quote]

Если почитать форум Навигатора-2, то там очевидны темные схемы продаж, при открытии продаж сразу исчезли однухи, но появились на ОЛХ, потом через неделю цены взлетели и т.п.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:24

  beee написав:rjkz

Не обижайтесь.
Вы здесь не постоянно, поэтому не в курсе здешних трений.
Я как раз знаю что по чем и много лет назад сам занимал такую позицию что ремонт и должен быть качественным и что качественный ремонт не может быть дешевым. И меня ТУТ забрасывали тапками. Причем некоторые из тех, кто строит из себя сейчас сторонников дорогих и качественных ремонтов. Был тут такой Будивельник (это он сам себя так почему-то назвал), с которым был долгий спор на тему что клей для плитки может быть разный, а не просто "Клей для плитки". Себе именно так я в свое время и делал. Как никак диплом ПГС и опыт работы в отделке (мастер-прораб-начальник отделочного участка, последние лет 20 работаю в узко-специализированной нише премиум сегмента), в том числе не в Украине, обязывал. Да и Максиму в ЛС в свое время объяснил, что уровень его притязаний за 300-500 уе на метре не получится. Но он почему-то после этого хоть и стал делать по части моих рекомендаций, но взъелся на меня. Помимо него многие обращались ко мне за консультациями в ЛС. Сейчас "лавочка закрыта". В начале 00-х мне оно где-то тоже в 1 куе (и это были более весомые куе на то время, нежели сейчас) обошлось -бы или дороже, если-бы я сам у себя не прорабствовал, если-бы мне не давали мои контрагенты по сверх минимальным ценам (средняя скидка от ОПТОВЫХ цен на все составила 38%, в экселе табличку вел типа Ф-2 для самого себя :mrgreen: , если Вы в курсе что это такое ) и рабочие, с которыми я работаю готовы мне делать хорошие цены (некоторым я платил больше, чем они просили, иначе это уже получалась благотворительность с их стороны).
У меня даже арендные квартиры сделаны лучше, чем многие делают для себя.
Просто со временем ситуация стала меняться и я стал анализировать в целом тенденции как на рынке Киева так и не только, появился опыт владения и сдачи в аренду. Смотрю что финансово целесообразно делать что нет. Что теряет во времени свою стоимость, а что нет или не так много.
И да, меня интересует только долгосрок, спекуляциями (без негативного наполнения этого слова) я не интересуюсь, ремонтами для продажи или заработка сейчас не занимаюсь, у меня другие источники доходов. И вот именно в долгосроке я не вижу смысла вкладывать деньги в ремонты и нынешние концептуальные новострои. На них может и можно быстро заработать сейчас и здесь, но это меня не интересует.


понял, спасибо.
быстро заработать уже не получается. я тоже ремонты терпеть не могу.
я люблю строить. а за это денег не платят. последний дом из-за инфляции своих докладывал, чтобы дом сдать :lol:


Я с детства любил все что связано с жильем, с архитектурой, нравилось что-то улучшать. Отец тоже был прорабом и выше, с 6 лет он меня приучал что-то делать руками. К 3-му классу свободно обращался со столярными инструментом. К 5-му с металлообрабатывающим. К 17 годам были корочки сварщика 3-го разряда. Потом в КИСИ поступил наверное под этим-же влиянием. И то, что я делаю связанное со стройкой или ремонтом, обычно мне самому нравиться - вот ничего не было, а вот уже результат. Вот было х.рово, а вот идеально. Но со временем начинаешь понимать, что кроме детских увлечений надо достигнуть более серьезных целей и вывести детей на совершенно другой качественный уровень. И бесконечно улучшать жилье - не есть смысл жизни. Оно есть и есть.
Есть такие люди - "автодрочеры", вот с недвигой есть нечто похожее.
Если ты этим зарабатываешь - это одно, если видишь в этом смысл жизни и это тянет из тебя время жизни и деньги - это другое.
Покупка квартиры для себя у меня заняла месяца 2 (и это без форумов и интернетов в начале 00-х). Ремонт 3 года :mrgreen: . Потому что для себя. Но мне тогда не было и 30-ти, увлечения юности. Я себя прощаю. Но когда люди тратят 10+ лет на поиск идеала, это уже не считаю разумным. Не в том дело, что они к возрасту 40+ это делают, а в том, что в этом видят смысл жизни. Могли купить и намного раньше и сделать ремонт и забыть и жить другими целями и стремлениями.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:34

  remark написав:
  beee написав:
  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

На домике новость появилась в ДБК-4 счета арестовали, из форума
https://forum.domik.ua/zhk-na-ul-konopl ... st-2075777

Строительное поле зачищают.
Останется только очкарик с концептуальными газоблочными межквартирными перестенками (44 дБ) :mrgreen:


им арестовали счета за уродство в сфере архитектуры и за то, что они сеют хрень по земле :mrgreen: :mrgreen:
а и за некрасивое название корпорации[/quote]

Если почитать форум Навигатора-2, то там очевидны темные схемы продаж, при открытии продаж сразу исчезли однухи, но появились на ОЛХ, потом через неделю цены взлетели и т.п.[/quote]

Я Вас умоляю, где на растущеи рынке такого не было?
Может в Аркаде? Или в КГС?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:37

  remark написав:
  beee написав:
  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

На домике новость появилась в ДБК-4 счета арестовали, из форума
https://forum.domik.ua/zhk-na-ul-konopl ... st-2075777

Строительное поле зачищают.
Останется только очкарик с концептуальными газоблочными межквартирными перестенками (44 дБ) :mrgreen:


им арестовали счета за уродство в сфере архитектуры и за то, что они сеют хрень по земле :mrgreen: :mrgreen:
а и за некрасивое название корпорации[/quote]

Если почитать форум Навигатора-2, то там очевидны темные схемы продаж, при открытии продаж сразу исчезли однухи, но появились на ОЛХ, потом через неделю цены взлетели и т.п.[/quote]

Я Вас умоляю, где на растущеи рынке такого не было?
Может в Аркаде? Или в КГС?[/quote]

Аркада уничтожена за то что так уродлива 🤣🤣🤣🤣.
Как можно на кгс наговаривать? На их совковую архитектуру? За рукожопых деревенщин архитекторов?
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:47

beee, я про "мутные схемы" (ТМ захар).
Про архитектуру - это было ГАСИ, которое и должно было за этим следить. И мы все знаем чем оно занималось.
Сейчас-то что об этом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Неужели ДБК накроется?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада уничтожена не за т что уродовала, а за то по каким ценам это продавала.
Теперь очередь ДБК.
Поставь Петя Шилюк цену в Навигаторе 70 000 грн за метр, этого бы не было.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:53

  Investor_K написав:Неужели ДБК накроется?


Проповедника Зрадио не слушаете, будите вспоминать его :)
proftpd66
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