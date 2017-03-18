Не обижайтесь.Вы здесь не постоянно, поэтому не в курсе здешних трений.Я как раз знаю что по чем и много лет назад сам занимал такую позицию что ремонт и должен быть качественным и что качественный ремонт не может быть дешевым. И меня ТУТ забрасывали тапками. Причем некоторые из тех, кто строит из себя сейчас сторонников дорогих и качественных ремонтов. Был тут такой Будивельник (это он сам себя так почему-то назвал), с которым был долгий спор на тему что клей для плитки может быть разный, а не просто "Клей для плитки". Себе именно так я в свое время и делал. Как никак диплом ПГС и опыт работы в отделке (мастер-прораб-начальник отделочного участка, последние лет 20 работаю в узко-специализированной нише премиум сегмента), в том числе не в Украине, обязывал. Да и Максиму в ЛС в свое время объяснил, что уровень его притязаний за 300-500 уе на метре не получится. Но он почему-то после этого хоть и стал делать по части моих рекомендаций, но взъелся на меня. Помимо него многие обращались ко мне за консультациями в ЛС. Сейчас "лавочка закрыта". В начале 00-х мне оно где-то тоже в 1 куе (и это были более весомые куе на то время, нежели сейчас) обошлось -бы или дороже, если-бы я сам у себя не прорабствовал, если-бы мне не давали мои контрагенты по сверх минимальным ценам (средняя скидка от ОПТОВЫХ цен на все составила 38%, в экселе табличку вел типа Ф-2 для самого себя, если Вы в курсе что это такое ) и рабочие, с которыми я работаю готовы мне делать хорошие цены (некоторым я платил больше, чем они просили, иначе это уже получалась благотворительность с их стороны).У меня даже арендные квартиры сделаны лучше, чем многие делают для себя.Просто со временем ситуация стала меняться и я стал анализировать в целом тенденции как на рынке Киева так и не только, появился опыт владения и сдачи в аренду. Смотрю что финансово целесообразно делать что нет. Что теряет во времени свою стоимость, а что нет или не так много.И да, меня интересует только долгосрок, спекуляциями (без негативного наполнения этого слова) я не интересуюсь, ремонтами для продажи или заработка сейчас не занимаюсь, у меня другие источники доходов. И вот именно в долгосроке я не вижу смысла вкладывать деньги в ремонты и нынешние концептуальные новострои. На них может и можно быстро заработать сейчас и здесь, но это меня не интересует.