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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8741874287438744>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Совсем стремно вкладывать в стройку...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:57

  Investor_K написав:Совсем стремно вкладывать в стройку...

Верить можно только Мхитаряну с его ЖК НЭВЭР (читается и произносится в кавказским акцентом)
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:59

  UA написав:
  Investor_K написав:Совсем стремно вкладывать в стройку...

Верить можно только Мхитаряну с его ЖК НЭВЭР (читается и произносится в кавказским акцентом)

Мне - можно. Мюллер.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:01

  Investor_K написав:Совсем стремно вкладывать в стройку...

Я вообще удивляюсь как люди несут деньги в котлован. Лучше уже на турникет в метро оставить, надёжнее 😅😅.
Психически устойчивые, уравновешенные.
Любой инженер знает, что панельки на сварке держатся. Я боюсь в них заходить, а жить в них это вообще фобия. Повара боятся есть в кафе. Незнание процесса изнутри- это клёво
Люди наверное далеки от юриспруденции сильно.
Я задаток, нотариальный, железобетонный , 2куе всего-то забирал 3 года. А тут несут хер знает куда по 100 штук😂
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:12

Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:15

  beee написав:Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков
Кто рржал? имена?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:16

  beee написав:Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков

Знаю немца организовавшего подобный доходный дом в частном секторе на Демеевке.
Сдает только иностранцам.
Очень жесткие правила проживания.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:21

  beee написав:Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков


тут писали ссылку на олх на новый дом на Житомирской трассе, 5-комнат 22к-30к$ с отделкой полной эконом варианта. Это вариант? Можно купить! Спрос есть?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 17 жов, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:25

  sosnenkoira2014 написав:
  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное

нормальное для кого и для чего?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:42

  Investor_K написав:
  beee написав:Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков
Кто рржал? имена?

🤣🤣
Явки, ставки.

На житомирской трассе ад вечером. И трасса она длиииинная. И дом дому рознь. Нужно что-то модное с панорамными окнами плоской крышей. На продажу такое лепят
beee
 
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