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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 жов, 2021 20:53
Совсем стремно вкладывать в стройку...
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Investor_K
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Додано: Нед 17 жов, 2021 20:57
Investor_K написав:
Совсем стремно вкладывать в стройку...
Верить можно только Мхитаряну с его ЖК НЭВЭР (читается и произносится в кавказским акцентом)
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UA
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Додано: Нед 17 жов, 2021 20:59
UA написав: Investor_K написав:
Совсем стремно вкладывать в стройку...
Верить можно только Мхитаряну с его ЖК НЭВЭР (читается и произносится в кавказским акцентом)
Мне - можно. Мюллер.
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Investor_K
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:01
Investor_K написав:
Совсем стремно вкладывать в стройку...
Я вообще удивляюсь как люди несут деньги в котлован. Лучше уже на турникет в метро оставить, надёжнее 😅😅.
Психически устойчивые, уравновешенные.
Любой инженер знает, что панельки на сварке держатся. Я боюсь в них заходить, а жить в них это вообще фобия. Повара боятся есть в кафе. Незнание процесса изнутри- это клёво
Люди наверное далеки от юриспруденции сильно.
Я задаток, нотариальный, железобетонный , 2куе всего-то забирал 3 года. А тут несут хер знает куда по 100 штук😂
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beee
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:12
Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков
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beee
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:15
beee написав:
Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков
Кто рржал? имена?
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Investor_K
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:16
beee написав:
Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков
Знаю немца организовавшего подобный доходный дом в частном секторе на Демеевке.
Сдает только иностранцам.
Очень жесткие правила проживания.
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UA
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:21
beee написав:
Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков
тут писали ссылку на олх на новый дом на Житомирской трассе, 5-комнат 22к-30к$ с отделкой полной эконом варианта. Это вариант? Можно купить! Спрос есть?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 17 жов, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:25
sosnenkoira2014 написав: Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное
нормальное для кого и для чего?
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:42
Investor_K написав: beee написав:
Я помню, вы когда-то здесь с меня ржали когда я спрашивал про идею строительства небольших домов для сдачи в аренду.
Сегодня человек приезжал смотрел участок. У него уже несколько таких домиков аналогов тур.баз. по тысяче сдаёт. Нормальная идея. Была. До подорожания участков
Кто рржал? имена?
🤣🤣
Явки, ставки.
На житомирской трассе ад вечером. И трасса она длиииинная. И дом дому рознь. Нужно что-то модное с панорамными окнами плоской крышей. На продажу такое лепят
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beee
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