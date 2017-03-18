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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8741874287438744

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 108
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:43

  beee написав:
  Investor_K написав:Совсем стремно вкладывать в стройку...

Я вообще удивляюсь как люди несут деньги в котлован. Лучше уже на турникет в метро оставить, надёжнее 😅😅.
Психически устойчивые, уравновешенные.
Любой инженер знает, что панельки на сварке держатся. Я боюсь в них заходить, а жить в них это вообще фобия. Повара боятся есть в кафе. Незнание процесса изнутри- это клёво
Люди наверное далеки от юриспруденции сильно.
Я задаток, нотариальный, железобетонный , 2куе всего-то забирал 3 года. А тут несут хер знает куда по 100 штук😂


Ну, на сварку зря не наговаривайте.

Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры.
А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:45

  барабашов написав:50% лучше чем 100.
Тем более что гигакалория с крышной котельной часто дешевле чем от ТЕЦ.
И потом зачем закручивать в ноль и ходить дома в свитере? Мы же не Флай в своём бункере.
Даже при долларе 50 и Гиге 100грн при счётчике прожить наши морозы реально.

в мене обігрів на е.е., так що проблеми газу і ЦО якось мало хвилюють
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:19

  remark написав:
  beee написав:а вы обсуждали уже как гену закрыли и арестовали всё имущество за заниженную оценку при продаже квартиры в 2018году?
недвига уже не такая надёжная инвестиция?

На домике новость появилась в ДБК-4 счета арестовали, из форума
https://forum.domik.ua/zhk-na-ul-konopl ... st-2075777

КРЖН ще один ривок вверх (як після Аркади)
flyman
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