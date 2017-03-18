Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Совсем стремно вкладывать в стройку...
Я вообще удивляюсь как люди несут деньги в котлован. Лучше уже на турникет в метро оставить, надёжнее 😅😅. Психически устойчивые, уравновешенные. Любой инженер знает, что панельки на сварке держатся. Я боюсь в них заходить, а жить в них это вообще фобия. Повара боятся есть в кафе. Незнание процесса изнутри- это клёво Люди наверное далеки от юриспруденции сильно. Я задаток, нотариальный, железобетонный , 2куе всего-то забирал 3 года. А тут несут хер знает куда по 100 штук😂
Ну, на сварку зря не наговаривайте.
Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры. А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.
барабашов написав:50% лучше чем 100. Тем более что гигакалория с крышной котельной часто дешевле чем от ТЕЦ. И потом зачем закручивать в ноль и ходить дома в свитере? Мы же не Флай в своём бункере. Даже при долларе 50 и Гиге 100грн при счётчике прожить наши морозы реально.
в мене обігрів на е.е., так що проблеми газу і ЦО якось мало хвилюють
rjkz написав:Покупка квартиры для себя у меня заняла месяца 2 (и это без форумов и интернетов в начале 00-х). Ремонт 3 года . Потому что для себя. Но мне тогда не было и 30-ти, увлечения юности. Я себя прощаю. Но когда люди тратят 10+ лет на поиск идеала, это уже не считаю разумным. Не в том дело, что они к возрасту 40+ это делают, а в том, что в этом видят смысл жизни. Могли купить и намного раньше и сделать ремонт и забыть и жить другими целями и стремлениями.
Справедливости ради - когда Вы выбирали квартиру для себя - особого выбора не было - можно было и в 2 недели уложиться. И никто не собирался тратить 10 лет жизни на это, но события в стране разворачивались очень динамично, я бы даже сказал слишком. И очень быстро стало очевидно, что сделана большая ошибка. Так зачем было ее усугублять? Ее надо было исправить. Но, конечно, не думал, что это займет столько времени.
rjkz написав:Покупка квартиры для себя у меня заняла месяца 2 (и это без форумов и интернетов в начале 00-х). Ремонт 3 года . Потому что для себя. Но мне тогда не было и 30-ти, увлечения юности. Я себя прощаю. Но когда люди тратят 10+ лет на поиск идеала, это уже не считаю разумным. Не в том дело, что они к возрасту 40+ это делают, а в том, что в этом видят смысл жизни. Могли купить и намного раньше и сделать ремонт и забыть и жить другими целями и стремлениями.
Справедливости ради - когда Вы выбирали квартиру для себя - особого выбора не было - можно было и в 2 недели уложиться. И никто не собирался тратить 10 лет жизни на это, но события в стране разворачивались очень динамично, я бы даже сказал слишком. И очень быстро стало очевидно, что сделана большая ошибка. Так зачем было ее усугублять? Ее надо было исправить. Но, конечно, не думал, что это займет столько времени.