rjkz написав:

Покупка квартиры для себя у меня заняла месяца 2 (и это без форумов и интернетов в начале 00-х). Ремонт 3 года. Потому что для себя. Но мне тогда не было и 30-ти, увлечения юности. Я себя прощаю. Но когда люди тратят 10+ лет на поиск идеала, это уже не считаю разумным. Не в том дело, что они к возрасту 40+ это делают, а в том, что в этом видят смысл жизни. Могли купить и намного раньше и сделать ремонт и забыть и жить другими целями и стремлениями.