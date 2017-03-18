Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Совсем стремно вкладывать в стройку...
Я вообще удивляюсь как люди несут деньги в котлован. Лучше уже на турникет в метро оставить, надёжнее 😅😅. Психически устойчивые, уравновешенные. Любой инженер знает, что панельки на сварке держатся. Я боюсь в них заходить, а жить в них это вообще фобия. Повара боятся есть в кафе. Незнание процесса изнутри- это клёво Люди наверное далеки от юриспруденции сильно. Я задаток, нотариальный, железобетонный , 2куе всего-то забирал 3 года. А тут несут хер знает куда по 100 штук😂
Ну, на сварку зря не наговаривайте.
Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры. А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.
барабашов написав:50% лучше чем 100. Тем более что гигакалория с крышной котельной часто дешевле чем от ТЕЦ. И потом зачем закручивать в ноль и ходить дома в свитере? Мы же не Флай в своём бункере. Даже при долларе 50 и Гиге 100грн при счётчике прожить наши морозы реально.
в мене обігрів на е.е., так що проблеми газу і ЦО якось мало хвилюють
rjkz написав:Покупка квартиры для себя у меня заняла месяца 2 (и это без форумов и интернетов в начале 00-х). Ремонт 3 года . Потому что для себя. Но мне тогда не было и 30-ти, увлечения юности. Я себя прощаю. Но когда люди тратят 10+ лет на поиск идеала, это уже не считаю разумным. Не в том дело, что они к возрасту 40+ это делают, а в том, что в этом видят смысл жизни. Могли купить и намного раньше и сделать ремонт и забыть и жить другими целями и стремлениями.
Справедливости ради - когда Вы выбирали квартиру для себя - особого выбора не было - можно было и в 2 недели уложиться. И никто не собирался тратить 10 лет жизни на это, но события в стране разворачивались очень динамично, я бы даже сказал слишком. И очень быстро стало очевидно, что сделана большая ошибка. Так зачем было ее усугублять? Ее надо было исправить. Но, конечно, не думал, что это займет столько времени.
rjkz написав:Покупка квартиры для себя у меня заняла месяца 2 (и это без форумов и интернетов в начале 00-х). Ремонт 3 года . Потому что для себя. Но мне тогда не было и 30-ти, увлечения юности. Я себя прощаю. Но когда люди тратят 10+ лет на поиск идеала, это уже не считаю разумным. Не в том дело, что они к возрасту 40+ это делают, а в том, что в этом видят смысл жизни. Могли купить и намного раньше и сделать ремонт и забыть и жить другими целями и стремлениями.
Справедливости ради - когда Вы выбирали квартиру для себя - особого выбора не было - можно было и в 2 недели уложиться. И никто не собирался тратить 10 лет жизни на это, но события в стране разворачивались очень динамично, я бы даже сказал слишком. И очень быстро стало очевидно, что сделана большая ошибка. Так зачем было ее усугублять? Ее надо было исправить. Но, конечно, не думал, что это займет столько времени.
rjkz написав:Покупка квартиры для себя у меня заняла месяца 2 (и это без форумов и интернетов в начале 00-х). Ремонт 3 года . Потому что для себя. Но мне тогда не было и 30-ти, увлечения юности. Я себя прощаю. Но когда люди тратят 10+ лет на поиск идеала, это уже не считаю разумным. Не в том дело, что они к возрасту 40+ это делают, а в том, что в этом видят смысл жизни. Могли купить и намного раньше и сделать ремонт и забыть и жить другими целями и стремлениями.
Справедливости ради - когда Вы выбирали квартиру для себя - особого выбора не было - можно было и в 2 недели уложиться. И никто не собирался тратить 10 лет жизни на это, но события в стране разворачивались очень динамично, я бы даже сказал слишком. И очень быстро стало очевидно, что сделана большая ошибка. Так зачем было ее усугублять? Ее надо было исправить. Но, конечно, не думал, что это займет столько времени.
Максим, на мой взгляд, ваш бэкграунд мог стать хорошей основой для совсем другого. Но или вы трулностей или неизвестности боитесь или по-одесски (это есть) предпочитаете чувствовать себя успешней окружающих нежели равным среди равных или боитесь степдаун в социальной лестнице. Вы видео смотрели, которое я выкладывал?
Investor_K написав:Совсем стремно вкладывать в стройку...
Я вообще удивляюсь как люди несут деньги в котлован. Лучше уже на турникет в метро оставить, надёжнее 😅😅. Психически устойчивые, уравновешенные. Любой инженер знает, что панельки на сварке держатся. Я боюсь в них заходить, а жить в них это вообще фобия. Повара боятся есть в кафе. Незнание процесса изнутри- это клёво Люди наверное далеки от юриспруденции сильно. Я задаток, нотариальный, железобетонный , 2куе всего-то забирал 3 года. А тут несут хер знает куда по 100 штук😂
Ну, на сварку зря не наговаривайте.
Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры. А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.
Не так суть не в этом а в том, что панельки статически опреоелимые системы. Это видно, когда даже от небольшого взрыва сыпятся несколько этажей как карточный домик. А про сейсмику забыли. Xyли её же нет. Пока. И ждать пока алкаш нажрется и устроит биг бада бум сверху или снизу, что тогда стоит прочность сварного шва 😅😅😅 Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блин В монолитно каркасный домах взрывы были, но им от этого похрен
beee написав:Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блин
Ну блин, вы странные вещи говорите. Лезут жить туда, куда позволяют финансы и выбирают максимально оптимальный вариант с точки зрения окружающей инфраструктуры и условного пути до работы. То что это панелька порой вовсе отходит на второй план. Потом живут и страдают, да, но порой вариантов у людей других не остается. Пока есть панельки, на всех хороших домов в удобный районах не напасешься.
Резковато написал про лезут сорян. Даже сегодня люди сознательно покупают панели за бешенные деньги. Умышленно. Ну например на Максимовича, разукрашенный непотріб цыганщину типа англия. У каждого есть выбор. Просто нужно знать. Оно рассчитано на 40-50 лет эксплуатации. Арматура в защитном слое бетона, корозии там нет. А сварные швы зависят от рукожопых заробитчан, которых они на вокзале берут
rjkz написав:.. До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.
в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном. также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены? также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать