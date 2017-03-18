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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:23
sequence написав: rjkz написав:
..
До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.
в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном.
также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены?
также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать
По словам же самого очкарика. Что самое главное для ЖК? Локация. А на 2 месте? Локация.
Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, который из интерьера плавно перетекает в городской облик
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beee
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:29
все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:41
sequence написав:
также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены?
Да, вначале были такие цены. Потом "раскрутилось" и подорожало.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:48
beee написав:
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Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, ..
как-то после солнечной Италии грустно созерцать местные пейзажи. Даже немного тоскливо.
Но есть и моменты, которыми наш вильнолюд может дать европейцам фору. Местные, которые понаехали в Италию 20 лет назад и еще помнят, жалуются на весьма малообщительный в быту народ. Никто ни к кому в гости не ходит по будням, моветон. Только в 5ницу вечером или в субботу первая половина дня.
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sequence
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Додано: Пон 18 жов, 2021 10:01
sequence написав: beee написав:
..
Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, ..
как-то после солнечной Италии грустно созерцать местные пейзажи. Даже немного тоскливо.
Но есть и моменты, которыми наш вильнолюд может дать европейцам фору. Местные, которые понаехали в Италию 20 лет назад и еще помнят, жалуются на весьма малообщительный в быту народ. Никто ни к кому в гости не ходит по будням, моветон. Только в 5ницу вечером или в субботу первая половина дня.
после Италии меня одолевает меланхолия, переходящая в депрессию. Если бы я был алкашом, то запой был логичен. А глядя как сносят памятники архитектуры, доводя их до разрухи или пожара, хочется создать фонд как варламов.
Уже упыри гребанные на дмитриевской ближе к павловской сожгли здание. То на гончара, то на Златоустовской и по всему городу.
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beee
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