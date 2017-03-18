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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8742874387448745

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 108
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  rjkz написав:..
До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.

в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном.
также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены?
также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать
По словам же самого очкарика. Что самое главное для ЖК? Локация. А на 2 месте? Локация.
Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, который из интерьера плавно перетекает в городской облик


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beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:29

все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены?

Да, вначале были такие цены. Потом "раскрутилось" и подорожало.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:48

  beee написав:..
Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, ..

как-то после солнечной Италии грустно созерцать местные пейзажи. Даже немного тоскливо.
Но есть и моменты, которыми наш вильнолюд может дать европейцам фору. Местные, которые понаехали в Италию 20 лет назад и еще помнят, жалуются на весьма малообщительный в быту народ. Никто ни к кому в гости не ходит по будням, моветон. Только в 5ницу вечером или в субботу первая половина дня.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  beee написав:..
Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, ..

как-то после солнечной Италии грустно созерцать местные пейзажи. Даже немного тоскливо.
Но есть и моменты, которыми наш вильнолюд может дать европейцам фору. Местные, которые понаехали в Италию 20 лет назад и еще помнят, жалуются на весьма малообщительный в быту народ. Никто ни к кому в гости не ходит по будням, моветон. Только в 5ницу вечером или в субботу первая половина дня.
после Италии меня одолевает меланхолия, переходящая в депрессию. Если бы я был алкашом, то запой был логичен. А глядя как сносят памятники архитектуры, доводя их до разрухи или пожара, хочется создать фонд как варламов.
Уже упыри гребанные на дмитриевской ближе к павловской сожгли здание. То на гончара, то на Златоустовской и по всему городу.


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beee
 
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