Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.. До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.
в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном. также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены? также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать
По словам же самого очкарика. Что самое главное для ЖК? Локация. А на 2 месте? Локация. Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, который из интерьера плавно перетекает в городской облик
beee написав:.. Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, ..
как-то после солнечной Италии грустно созерцать местные пейзажи. Даже немного тоскливо. Но есть и моменты, которыми наш вильнолюд может дать европейцам фору. Местные, которые понаехали в Италию 20 лет назад и еще помнят, жалуются на весьма малообщительный в быту народ. Никто ни к кому в гости не ходит по будням, моветон. Только в 5ницу вечером или в субботу первая половина дня.
beee написав:.. Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, ..
как-то после солнечной Италии грустно созерцать местные пейзажи. Даже немного тоскливо. Но есть и моменты, которыми наш вильнолюд может дать европейцам фору. Местные, которые понаехали в Италию 20 лет назад и еще помнят, жалуются на весьма малообщительный в быту народ. Никто ни к кому в гости не ходит по будням, моветон. Только в 5ницу вечером или в субботу первая половина дня.
после Италии меня одолевает меланхолия, переходящая в депрессию. Если бы я был алкашом, то запой был логичен. А глядя как сносят памятники архитектуры, доводя их до разрухи или пожара, хочется создать фонд как варламов. Уже упыри гребанные на дмитриевской ближе к павловской сожгли здание. То на гончара, то на Златоустовской и по всему городу.
rjkz написав:.. До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.
в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном. также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены? также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать
Були. Це ж якраз і є сигнальний комплекс по Мхз. На мхз було Па 1060. Зараз чекаємо по 650. Ще півроку і скупимся. Потужна аналітика графіків від ЗРадіо не підведе.
airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал. Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.
З 14 жовтня звертатися з питань стягнення боргу до позичальника може тільки кредитор або колекторська компанія, яка включена до спеціального реєстру НБУ. Наразi туди внесені дані про 33 таких компанії.
У березні Верховна Рада ухвалила закон №1349, який встановив правила поведінки колекторських компаній. Згідно з документом, кожен колектор повинен був до 14 жовтня зареєструватися в Реєстрі колекторських компаній Нацбанку України. Після цієї дати компанії, не включені до реєстру або виключені з нього, опинилися поза законом.
Колекторам забороняється: використовувати погрози та шантаж, шкодити репутації, взаємодіяти з позичальником більше двох разів на добу i т.п.
Якщо ви зіткнулися з незаконними діями колекторів і вам потрібна допомога, скористайтеся спільним сервісом Опендатаботу й НБУ.