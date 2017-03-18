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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8742874387448745

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 108
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  rjkz написав:..
До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.

в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном.
также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены?
также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать
По словам же самого очкарика. Что самое главное для ЖК? Локация. А на 2 месте? Локация.
Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, который из интерьера плавно перетекает в городской облик


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beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:29

все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены?

Да, вначале были такие цены. Потом "раскрутилось" и подорожало.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:48

  beee написав:..
Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, ..

как-то после солнечной Италии грустно созерцать местные пейзажи. Даже немного тоскливо.
Но есть и моменты, которыми наш вильнолюд может дать европейцам фору. Местные, которые понаехали в Италию 20 лет назад и еще помнят, жалуются на весьма малообщительный в быту народ. Никто ни к кому в гости не ходит по будням, моветон. Только в 5ницу вечером или в субботу первая половина дня.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  beee написав:..
Кому то нравятся серые пейзажи вокруг. Промзоны, гаражи. Это сейчас называется индустриальный вид из окна. Разновидность лофта, ..

как-то после солнечной Италии грустно созерцать местные пейзажи. Даже немного тоскливо.
Но есть и моменты, которыми наш вильнолюд может дать европейцам фору. Местные, которые понаехали в Италию 20 лет назад и еще помнят, жалуются на весьма малообщительный в быту народ. Никто ни к кому в гости не ходит по будням, моветон. Только в 5ницу вечером или в субботу первая половина дня.
после Италии меня одолевает меланхолия, переходящая в депрессию. Если бы я был алкашом, то запой был логичен. А глядя как сносят памятники архитектуры, доводя их до разрухи или пожара, хочется создать фонд как варламов.
Уже упыри гребанные на дмитриевской ближе к павловской сожгли здание. То на гончара, то на Златоустовской и по всему городу.


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beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:47

парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))

Зображення
.
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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:50

  sequence написав:
  rjkz написав:..
До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.

в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном.
также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены?
также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать

Були.
Це ж якраз і є сигнальний комплекс по Мхз. На мхз було Па 1060. Зараз чекаємо по 650. Ще півроку і скупимся. Потужна аналітика графіків від ЗРадіо не підведе.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:33

  Xenon написав:парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))

..

а там есть специальный манипулятор машины доставать из середины?
Я с трудом понимаю, как можно договориться примерно с 5ю владельцами одновременно, чтобы тебя с утра выпустили
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:36

  UA написав:
  airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал.
Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.

Ничего страшного Максим, к примерно к 7-8 ремонту вы будете вполне себе подготовленным заказчиком.
Рассмотрите вариант. Как раз к пенсии закончите ремонт.
https://sky-river2.com.ua/?gclid=EAIaIQ ... gKh1fD_BwE

Ахаха, аккурат возле магистрального канала сброса вод БСА (ака "первый шлюз") на Вишенках-1. :lol:
Но тут КАНАЛЫ!!11 таки реальные в отличие от Рыбальского :mrgreen:
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

З 14 жовтня звертатися з питань стягнення боргу до позичальника може тільки кредитор або колекторська компанія, яка включена до спеціального реєстру НБУ. Наразi туди внесені дані про 33 таких компанії.

У березні Верховна Рада ухвалила закон №1349, який встановив правила поведінки колекторських компаній. Згідно з документом, кожен колектор повинен був до 14 жовтня зареєструватися в Реєстрі колекторських компаній Нацбанку України. Після цієї дати компанії, не включені до реєстру або виключені з нього, опинилися поза законом.

Колекторам забороняється: використовувати погрози та шантаж, шкодити репутації, взаємодіяти з позичальником більше двох разів на добу i т.п.

Якщо ви зіткнулися з незаконними діями колекторів і вам потрібна допомога, скористайтеся спільним сервісом Опендатаботу й НБУ.

Подробиці: https://opendatabot.ua/analytics/collectors-registry
vitaliian
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