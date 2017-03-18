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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8744874587468747>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:55

  Xenon написав:парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))

Наши люди любят говно и страдать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:22

  sequence написав:
  Xenon написав:парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))

..

а там есть специальный манипулятор машины доставать из середины?
Я с трудом понимаю, как можно договориться примерно с 5ю владельцами одновременно, чтобы тебя с утра выпустили

Ключи Охране оставляют -они и раскатывают.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:28

  airmax78 написав:..
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.

коллега из ФТ тоже замутил.
За работы по проектированию и базовому ремонту он откашлял 15Кбаксов, на 80м2.
Как тут пишут - "прораб на авто уехал" )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  airmax78 написав:..
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.

коллега из ФТ тоже замутил.
За работы по проектированию и базовому ремонту он откашлял 15Кбаксов, на 80м2.
Как тут пишут - "прораб на авто уехал" )))
Дайте его контакты. Я тоже хочу ему что-то построить

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beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:32

  Первый написав:Це ж якраз і є сигнальний комплекс по Мхз. На мхз було Па 1060. Зараз чекаємо по 650. Ще півроку і скупимся. Потужна аналітика графіків від ЗРадіо не підведе.


Тиждень болю почався, чи ні? Без потужної аналітики Пєрваво не розібратись
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

GADFLY написав:
  sequence написав:
  Xenon написав:парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))

..

а там есть специальный манипулятор машины доставать из середины?
Я с трудом понимаю, как можно договориться примерно с 5ю владельцами одновременно, чтобы тебя с утра выпустили

Ключи Охране оставляют -они и раскатывают.
Застройщики позняков, разные дбк, аркады и прочая нечисть должны получить изгнание и преданы (экономической) анафеме, как и те, кто в кладывает и питает это бетонное безвкусное дерьмище.
Я когда еду по бажана, блевать охота, а летом это напоминает Дубай- выход из машины с кондиционером строго воспрещён

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beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:48

  beee написав:..
Установка не бывает тихой. ..

Бывает. Я скромненько влепил себе Бризер в комнату, где воздух плохо обновлялся. Да, знаю, не всем местным эстетам нравится коробочка на стене. В комплекте с очистителем воздуха Дайкин зашло неплохо. По шуму - что очиститель, что Бризер шумят одинаково.
Без понтов особых, зато знаю, что когда буду продавать хату, смогу снять коробочку, замазать дырку и свалить ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  beee написав:..
Установка не бывает тихой. ..

Бывает. Я скромненько влепил себе Бризер в комнату, где воздух плохо обновлялся. Да, знаю, не всем местным эстетам нравится коробочка на стене. В комплекте с очистителем воздуха Дайкин зашло неплохо. По шуму - что очиститель, что Бризер шумят одинаково.
Без понтов особых, зато знаю, что когда буду продавать хату, смогу снять коробочку, замазать дырку и свалить ))
Нормально. Мы тоже часто Prana ставим. Нормальные штуки.
Я просто не в курсах как бризеры шум от улицы пропускают. Это всё таки дырка в стене.


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beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:05

  beee написав:..
Я просто не в курсах как бризеры шум от улицы пропускают. Это всё таки дырка в стене.
..

точно так же, как дырка из под кондея.
то есть никак
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:10

  trololo написав:все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку

"загонял в бетон" как обычно)
лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ :mrgreen:
Прохожий
 
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