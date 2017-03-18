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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:55
Xenon написав:
парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))
Наши люди любят говно и страдать.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:22
sequence написав: Xenon написав:
парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))
..
а там есть специальный манипулятор машины доставать из середины?
Я с трудом понимаю, как можно договориться примерно с 5ю владельцами одновременно, чтобы тебя с утра выпустили
Ключи Охране оставляют -они и раскатывают.
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GADFLY
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:28
airmax78 написав:
..
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.
коллега из ФТ тоже замутил.
За работы по проектированию и базовому ремонту он откашлял 15Кбаксов, на 80м2.
Как тут пишут - "прораб на авто уехал" )))
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sequence
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:31
sequence написав: airmax78 написав:
..
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.
коллега из ФТ тоже замутил.
За работы по проектированию и базовому ремонту он откашлял 15Кбаксов, на 80м2.
Как тут пишут - "прораб на авто уехал" )))
Дайте его контакты. Я тоже хочу ему что-то построить
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beee
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:32
Первый написав:
Це ж якраз і є сигнальний комплекс по Мхз. На мхз було Па 1060. Зараз чекаємо по 650. Ще півроку і скупимся. Потужна аналітика графіків від ЗРадіо не підведе.
Тиждень болю почався, чи ні? Без потужної аналітики Пєрваво не розібратись
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zРадио
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:45
GADFLY написав: sequence написав: Xenon написав:
парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))
..
а там есть специальный манипулятор машины доставать из середины?
Я с трудом понимаю, как можно договориться примерно с 5ю владельцами одновременно, чтобы тебя с утра выпустили
Ключи Охране оставляют -они и раскатывают.
Застройщики позняков, разные дбк, аркады и прочая нечисть должны получить изгнание и преданы (экономической) анафеме
, как и те, кто в кладывает и питает это бетонное безвкусное дерьмище.
Я когда еду по бажана, блевать охота, а летом это напоминает Дубай- выход из машины с кондиционером строго воспрещён
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beee
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:48
beee написав:
..
Установка не бывает тихой. ..
Бывает. Я скромненько влепил себе Бризер в комнату, где воздух плохо обновлялся. Да, знаю, не всем местным эстетам нравится коробочка на стене. В комплекте с очистителем воздуха Дайкин зашло неплохо. По шуму - что очиститель, что Бризер шумят одинаково.
Без понтов особых, зато знаю, что когда буду продавать хату, смогу снять коробочку, замазать дырку и свалить ))
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sequence
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:56
sequence написав: beee написав:
..
Установка не бывает тихой. ..
Бывает. Я скромненько влепил себе Бризер в комнату, где воздух плохо обновлялся. Да, знаю, не всем местным эстетам нравится коробочка на стене. В комплекте с очистителем воздуха Дайкин зашло неплохо. По шуму - что очиститель, что Бризер шумят одинаково.
Без понтов особых, зато знаю, что когда буду продавать хату, смогу снять коробочку, замазать дырку и свалить ))
Нормально. Мы тоже часто Prana ставим. Нормальные штуки.
Я просто не в курсах как бризеры шум от улицы пропускают. Это всё таки дырка в стене.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:05
beee написав:
..
Я просто не в курсах как бризеры шум от улицы пропускают. Это всё таки дырка в стене.
..
точно так же, как дырка из под кондея.
то есть никак
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:10
trololo написав:
все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать
хоть в рассрочку
"загонял в бетон" как обычно)
лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ
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