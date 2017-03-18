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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:43
Прохожий написав: trololo написав:
все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать
хоть в рассрочку
"загонял в бетон" как обычно)
лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ
в 17-18 году было 800?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:52
sequence написав:
а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.
Сырье за доллары продавать уже не хотят?
Валютой КРЖН скоро станут мешки с картохой?
Глобализации кирдык?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:47
UA написав: sequence написав:
а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.
Сырье за доллары продавать уже не хотят?
Валютой КРЖН скоро станут мешки с картохой?
Глобализации кирдык?
Дивлячися де.
Глобалізації логістики кирдик, так як логістика встала.
Подорожувати стало надзвичайно складно, туризму кирдик.
Інвестиціям в закордонну нерухомість кирдик.
А от короновірус глобальний. Глобальна фарма цвіте і пахне.
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