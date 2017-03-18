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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8744874587468747

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:43

  Прохожий написав:
  trololo написав:все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку

"загонял в бетон" как обычно)
лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ :mrgreen:


в 17-18 году было 800?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:52

  sequence написав: а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.

Сырье за доллары продавать уже не хотят?
Валютой КРЖН скоро станут мешки с картохой?
Глобализации кирдык?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:47

  UA написав:
  sequence написав: а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.

Сырье за доллары продавать уже не хотят?
Валютой КРЖН скоро станут мешки с картохой?
Глобализации кирдык?

Дивлячися де.
Глобалізації логістики кирдик, так як логістика встала.
Подорожувати стало надзвичайно складно, туризму кирдик.
Інвестиціям в закордонну нерухомість кирдик.
А от короновірус глобальний. Глобальна фарма цвіте і пахне.
flyman
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  #<1 ... 8744874587468747
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