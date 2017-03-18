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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8745874687478748>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:43

  Прохожий написав:
  trololo написав:все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку

"загонял в бетон" как обычно)
лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ :mrgreen:


в 17-18 году было 800?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:52

  sequence написав: а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.

Сырье за доллары продавать уже не хотят?
Валютой КРЖН скоро станут мешки с картохой?
Глобализации кирдык?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:47

  UA написав:
  sequence написав: а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.

Сырье за доллары продавать уже не хотят?
Валютой КРЖН скоро станут мешки с картохой?
Глобализации кирдык?

Дивлячися де.
Глобалізації логістики кирдик, так як логістика встала.
Подорожувати стало надзвичайно складно, туризму кирдик.
Інвестиціям в закордонну нерухомість кирдик.
А от короновірус глобальний. Глобальна фарма цвіте і пахне.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:19

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.

коллега из ФТ тоже замутил.
За работы по проектированию и базовому ремонту он откашлял 15Кбаксов, на 80м2.
Как тут пишут - "прораб на авто уехал" )))

и будет сдавать в аренду?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:58

  Олежан написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.

коллега из ФТ тоже замутил.
За работы по проектированию и базовому ремонту он откашлял 15Кбаксов, на 80м2.
Как тут пишут - "прораб на авто уехал" )))

и будет сдавать в аренду?

не. Жить долго и счастливо. А чтобы ремонт шел веселее, а скрытые плинтуса были скрытнее, снял пока рядом, в том же комплексе
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой

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Востаннє редагувалось beee в Пон 18 жов, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:30

  beee написав:
sequence написав:
  beee написав:..
Установка не бывает тихой. ..

Бывает. Я скромненько влепил себе Бризер в комнату, где воздух плохо обновлялся. Да, знаю, не всем местным эстетам нравится коробочка на стене. В комплекте с очистителем воздуха Дайкин зашло неплохо. По шуму - что очиститель, что Бризер шумят одинаково.
Без понтов особых, зато знаю, что когда буду продавать хату, смогу снять коробочку, замазать дырку и свалить ))
Нормально. Мы тоже часто Prana ставим. Нормальные штуки.
Я просто не в курсах как бризеры шум от улицы пропускают. Это всё таки дырка в стене.


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Ставьте ППВ от Митсубиши и Ко. Гарантированная циркуляция. Я у себя даже в шкафы и гардероб завел вытяжные каналы.
Востаннє редагувалось GADFLY в Пон 18 жов, 2021 16:33, всього редагувалось 3 разів.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:31

  beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предпололагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой

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тююююююююююю :!:

вввести в раціон ГОРОХ :!: чистий біогаз :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:32

  beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


каков процент в себестоимости газоблока занимает тот самый ГАЗ? :|
GADFLY
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