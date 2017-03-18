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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 жов, 2021 13:43
Прохожий написав: trololo написав:
все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать
хоть в рассрочку
"загонял в бетон" как обычно)
лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ
в 17-18 году было 800?
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proftpd66
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:52
sequence написав:
а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.
Сырье за доллары продавать уже не хотят?
Валютой КРЖН скоро станут мешки с картохой?
Глобализации кирдык?
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UA
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:47
UA написав: sequence написав:
а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.
Сырье за доллары продавать уже не хотят?
Валютой КРЖН скоро станут мешки с картохой?
Глобализации кирдык?
Дивлячися де.
Глобалізації логістики кирдик, так як логістика встала.
Подорожувати стало надзвичайно складно, туризму кирдик.
Інвестиціям в закордонну нерухомість кирдик.
А от короновірус глобальний. Глобальна фарма цвіте і пахне.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:19
sequence написав: airmax78 написав:
..
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.
коллега из ФТ тоже замутил.
За работы по проектированию и базовому ремонту он откашлял 15Кбаксов, на 80м2.
Как тут пишут - "прораб на авто уехал" )))
и будет сдавать в аренду?
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Олежан
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:58
Олежан написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.
коллега из ФТ тоже замутил.
За работы по проектированию и базовому ремонту он откашлял 15Кбаксов, на 80м2.
Как тут пишут - "прораб на авто уехал" )))
и будет сдавать в аренду?
не. Жить долго и счастливо. А чтобы ремонт шел веселее, а скрытые плинтуса были скрытнее, снял пока рядом, в том же комплексе
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sequence
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:19
Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
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GADFLY
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:28
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой
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Востаннє редагувалось beee
в Пон 18 жов, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:30
beee написав: sequence написав: beee написав:
..
Установка не бывает тихой. ..
Бывает. Я скромненько влепил себе Бризер в комнату, где воздух плохо обновлялся. Да, знаю, не всем местным эстетам нравится коробочка на стене. В комплекте с очистителем воздуха Дайкин зашло неплохо. По шуму - что очиститель, что Бризер шумят одинаково.
Без понтов особых, зато знаю, что когда буду продавать хату, смогу снять коробочку, замазать дырку и свалить ))
Нормально. Мы тоже часто Prana ставим. Нормальные штуки.
Я просто не в курсах как бризеры шум от улицы пропускают. Это всё таки дырка в стене.
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Ставьте ППВ от Митсубиши и Ко. Гарантированная циркуляция. Я у себя даже в шкафы и гардероб завел вытяжные каналы.
Востаннє редагувалось GADFLY
в Пон 18 жов, 2021 16:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:31
beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предпололагать.Помогите придумать как делать газоблок без газа.
Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой
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тююююююююююю
вввести в раціон ГОРОХ
чистий біогаз
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change_pm
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:32
beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой
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каков процент в себестоимости газоблока занимает тот самый ГАЗ?
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