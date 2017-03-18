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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8745874687478748

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:38

  beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой

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концептуальний овноблок стане дорожче вінтажної цегли?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:46

  Прохожий написав:
  trololo написав:все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку

"загонял в бетон" как обычно)
лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ :mrgreen:


Как сделать корабль в бутылке? Берете бутылку, закидываете в нее спички, трясете. Получается в основном говно, но иногда - корабли (с)

Так и вечнодорожайщик, всегда советуя покупать, иногда окажется прав

  sequence написав: а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.
дичь какая-то.


Не только элитки, но и лоу-коста. CPI ниже PPI уже не на пипсы и даже не на целые проценты, а в разы. Производители всех сегментов сдерживают отпускной прайсинг за счет собственной маржи, потому что потребительского спроса, который бы выкупал предложение с той же динамикой цен на конечные товары, что и у промежуточных, не существует. Пружинка сжимается. Вчера на валютной ветке поднимал вопрос, что лучше - стагфляция, или дефляция плюс рецессия. Если имеете, что сказать, welcome
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:58

  zРадио написав:.. что лучше - стагфляция, или дефляция плюс рецессия. Если имеете, что сказать, welcome

не хочу вникать в премудрости аксиомы Эскобара.
полагаю, что лучше всего получить положительный рост дохода индивидов, превышающий инфлец. Остальное от лукавого.
А текущую ситуацию вижу стагфляцией. Мы с этим ни разу не сталкивались, гляну что теория игр по этому поводу поведает.
Все равно плывем по течению, важно удержаться ундервотар
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:09

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  trololo написав:все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку

"загонял в бетон" как обычно)
лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ :mrgreen:


Как сделать корабль в бутылке? Берете бутылку, закидываете в нее спички, трясете. Получается в основном говно, но иногда - корабли (с)




Фрейд аплодирует)

Я рад что вы наконец то поняли ценность своих прогнозов в комплекте с графиками и диаграммами
корабль в бутылке = ваш "динамический" прогноз
спички = графики и диаграммы
доказательство того что "мусор на входе = мусор на выходе"(с)
и да, таки "жизнь-боль"(с)
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:19

  sequence написав:
  GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))

еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))

Газоблок строители теперь уважительно называют: дорогой искусственный камень. Если просишь из него что-то построить, там стену внутри квартиры, например, предлагают заменить на полнотелый кирпич - так намного дешевле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:22

  sequence написав:
  zРадио написав:.. что лучше - стагфляция, или дефляция плюс рецессия. Если имеете, что сказать, welcome

не хочу вникать в премудрости аксиомы Эскобара.
полагаю, что лучше всего получить положительный рост дохода индивидов, превышающий инфлец. Остальное от лукавого.
А текущую ситуацию вижу стагфляцией. Мы с этим ни разу не сталкивались, гляну что теория игр по этому поводу поведает.
Все равно плывем по течению, важно удержаться ундервотар


а прогноз?

я это писал с Марта 2020.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 18 жов, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:22

  Прохожий написав:Фрейд аплодирует)

Я рад что вы наконец то поняли ценность своих прогнозов в комплекте с графиками и диаграммами
корабль в бутылке = ваш "динамический" прогноз
спички = графики и диаграммы
доказательство того что "мусор на входе = мусор на выходе"(с)
и да, таки "жизнь-боль"(с)
:mrgreen:


Плоско. Даже троллить не умеешь. И не понял, что такое ставка на один и тот же исход, и спалился, что ПроПер - хозяин обеих учеток...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:41

  zРадио написав: Пружинка сжимается.


:lol: :lol: :lol:


Средняя стоимость дома в США.

1940 г. - $2,938.
1980 г. - $47,200.
2000 г. - $119,600.
2021 г. - $269,039.

Между 1940 и 1980 гг. было два инфляционных периода, на показатели которых мы сейчас выходим. Так что рекомендую ориентироваться на темпы периода 1940-1980 гг.
Угомонись уже!
ЗЫ-1. О деньгах не переживайте. ФРС обеспечит всех. Станок работает.

ЗЫ-2. С вами. На Подоле. :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:55

  Libo написав:
  zРадио написав: Пружинка сжимается.


:lol: :lol: :lol:


Средняя стоимость дома в США.

1940 г. - $2,938.
1980 г. - $47,200.
2000 г. - $119,600.
2021 г. - $269,039.

Между 1940 и 1980 гг. было два инфляционных периода, на показатели которых мы сейчас выходим. Так что рекомендую ориентироваться на темпы периода 1940-1980 гг.
Угомонись уже!
ЗЫ-1. О деньгах не переживайте. ФРС обеспечит всех. Станок работает.

ЗЫ-2. С вами. На Подоле. :lol:



Мы - не США. Локальная покупательная способность номинирована в гривне, а не долларе, в том числе на недвижимость.

Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов.

Такая динамика тебя устроит?

А еще ты сманипулировал, сравнивая стоимость сферического дома в вакууме с разницей в 80 лет. За это время радикально изменилась и его средняя площадь, и потребительские свойства. Apples vs bananas, в общем
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 18 жов, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ковальская постоянно поднимает цены на бетон.
Арматура вырастет конски.
Себестоимость строительства вырастет значительно.
Сейчас у кан это 1100$. У остальных наверное 800$
А будет наверное 1500 $
Все эти графики, формулы, сам грёбанный баффет нихрена не знает

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beee
 
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