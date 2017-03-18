Додано: Пон 18 жов, 2021 16:46

Прохожий написав: trololo написав: все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку все равно как ни крути по 800 фт это супер вин.хоть в рассрочку

"загонял в бетон" как обычно)

лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ "загонял в бетон" как обычно)лучше смотрите на графики зРадио, парапланирование уже началось скоро крутое пике на -20-40% от МХЗ

sequence написав: а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.

дичь какая-то. а шо там в мире говорят? в командировке не было времени даже ленту блумберга почитать. Коллеги с Европы, что в множественном числе встретил в Европах, ноют, что дефициты сырья продолжаются, а цены невменяемые. Фабрики, что производили дешевые товары, теперь делают то же самое, но недешево, а производители "элитки" цены сдерживают, из-за чего разницы для покупателей теперь почти нет или она незначительна.дичь какая-то.

Как сделать корабль в бутылке? Берете бутылку, закидываете в нее спички, трясете. Получается в основном говно, но иногда - корабли (с)Так и вечнодорожайщик, всегда советуя покупать, иногда окажется правНе только элитки, но и лоу-коста. CPI ниже PPI уже не на пипсы и даже не на целые проценты, а в разы. Производители всех сегментов сдерживают отпускной прайсинг за счет собственной маржи, потому что потребительского спроса, который бы выкупал предложение с той же динамикой цен на конечные товары, что и у промежуточных, не существует. Пружинка сжимается. Вчера на валютной ветке поднимал вопрос, что лучше - стагфляция, или дефляция плюс рецессия. Если имеете, что сказать, welcome