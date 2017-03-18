Додано: Пон 18 жов, 2021 18:17

sequence написав: GADFLY написав: Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?))) Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))

еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает )) еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))

Закрыли в Европе. Могут прикрыть и у нас. Минус Кривой рог и все причастные к спросу. Как бы по логике. Так же и с газоблоком- с одной стороны он бетон поднимет в цене, с другой стороны брать не будут- минус производители этого блока к спросу на "бетон". это частные случаи, которые могут сложиться в общую картинку. в 70-ъ годах такой кризис труханул серьезно автомобильную промышленность. И немного трухануло фондовый с мировым ВВП. ЧТо будет сейчас- посмотрим)))