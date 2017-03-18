Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))
Закрыли в Европе. Могут прикрыть и у нас. Минус Кривой рог и все причастные к спросу. Как бы по логике. Так же и с газоблоком- с одной стороны он бетон поднимет в цене, с другой стороны брать не будут- минус производители этого блока к спросу на "бетон". это частные случаи, которые могут сложиться в общую картинку. в 70-ъ годах такой кризис труханул серьезно автомобильную промышленность. И немного трухануло фондовый с мировым ВВП. ЧТо будет сейчас- посмотрим)))
Востаннє редагувалось GADFLY в Пон 18 жов, 2021 18:39, всього редагувалось 3 разів.
zРадио написав:Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:
2008-й - 110 тыс долларов; 2013-й - 65 тыс долларов; 2021-й - 55 тыс долларов.
Помоги мне купить в 2021-м в новострое в центре за 55 тыщ долларов. Я интересовался во ФК-2, так там только дороже 250 тыщ. А в хрущобах с тараканами под снос мне и даром не надо. Может в 2008-м они и стоили 110 тыщ, но сейчас нет. Износ. Не модно. Новые стандарты. Хочу жить среди молодых, успешных и продвинутых тьолок, а не среди пенсов с их бл*дскими вонючими котами.
zРадио написав:Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:
2008-й - 110 тыс долларов; 2013-й - 65 тыс долларов; 2021-й - 55 тыс долларов.
Помоги мне купить в 2021-м в новострое в центре за 55 тыщ долларов. Я интересовался во ФК-2, так там только дороже 250 тыщ. А в хрущобах с тараканами под снос мне и даром не надо. Может в 2008-м они и стоили 110 тыщ, но сейчас нет. Износ. Не модно. Новые стандарты. Хочу жить среди молодых, успешных и продвинутых тьолок, а не среди пенсов с их бл*дскими вонючими котами.
Однушка в Киеве, в которой можно жить, >250к. Т.е. в цену среднего дома США из твоего же комментария. Бугага. Рекурсия растишки
PS: я тебя расстрою - в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 18 жов, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/optimizm-dilovih-ochikuvan-biznesu-zrostaye--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-iii-kvartali
Дивно, у третього топа нічого не питали. Індекс ділових очікувань підприємств у третьому кварталі 2021 року зріс до 114.3% порівняно з 112.3% у ІІ кварталі. Це відбулося переважно за рахунок поліпшення оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на будівництво та кількості працівників на підприємствах, яке прогнозується керівниками уперше, починаючи з ІІІ кварталу 2019 року.
3-й квартал ну оооочень разный. Если бы ты работал в корпоративной среде, а не по ОП без дела шлялся, называя это практикой, ты бы сам это понимал.
zРадио написав: Мы - не США. Локальная покупательная способность номинирована в гривне, а не долларе, в том числе на недвижимость.
Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:
2008-й - 110 тыс долларов; 2013-й - 65 тыс долларов; 2021-й - 55 тыс долларов.
Такая динамика тебя устроит?
А еще ты сманипулировал, сравнивая стоимость сферического дома в вакууме с разницей в 80 лет. За это время радикально изменилась и его средняя площадь, и потребительские свойства. Apples vs bananas, в общем
Смішно ти пишеш про вартість однухи в 55кує.
Ще недавно, цільовою ціною в 50 кує була вартість трьохи з ремонтом між центром і жилими масивами….
zРадио написав:в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к
Однушка за 110 куе в 2007-08 - это сданная 1к в новострое на Позняках. Знаю кто брал в те годы по такой цене. Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"