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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87478748874987508751>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:17

  sequence написав:
  GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))

еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))

Закрыли в Европе. Могут прикрыть и у нас. Минус Кривой рог и все причастные к спросу. Как бы по логике. Так же и с газоблоком- с одной стороны он бетон поднимет в цене, с другой стороны брать не будут- минус производители этого блока к спросу на "бетон". это частные случаи, которые могут сложиться в общую картинку. в 70-ъ годах такой кризис труханул серьезно автомобильную промышленность. И немного трухануло фондовый с мировым ВВП. ЧТо будет сейчас- посмотрим)))
Востаннє редагувалось GADFLY в Пон 18 жов, 2021 18:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:17

  zРадио написав:Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов.


Помоги мне купить в 2021-м в новострое в центре за 55 тыщ долларов. Я интересовался во ФК-2, так там только дороже 250 тыщ.
А в хрущобах с тараканами под снос мне и даром не надо. Может в 2008-м они и стоили 110 тыщ, но сейчас нет. Износ. Не модно. Новые стандарты. Хочу жить среди молодых, успешных и продвинутых тьолок, а не среди пенсов с их бл*дскими вонючими котами. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:21

  zРадио написав:
Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов.


думаю ссылки на эту 1к квартиру не сложно набросить?

и да, начни с 1991го)
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:25

  Libo написав:
  zРадио написав:Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов.


Помоги мне купить в 2021-м в новострое в центре за 55 тыщ долларов. Я интересовался во ФК-2, так там только дороже 250 тыщ.
А в хрущобах с тараканами под снос мне и даром не надо. Может в 2008-м они и стоили 110 тыщ, но сейчас нет. Износ. Не модно. Новые стандарты. Хочу жить среди молодых, успешных и продвинутых тьолок, а не среди пенсов с их бл*дскими вонючими котами. :lol:


Однушка в Киеве, в которой можно жить, >250к. Т.е. в цену среднего дома США из твоего же комментария. Бугага. Рекурсия растишки :mrgreen:

PS: я тебя расстрою - в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 18 жов, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:30

  Первый написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/optimizm-dilovih-ochikuvan-biznesu-zrostaye--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-iii-kvartali

Дивно, у третього топа нічого не питали.
Індекс ділових очікувань підприємств у третьому кварталі 2021 року зріс до 114.3% порівняно з 112.3% у ІІ кварталі. Це відбулося переважно за рахунок поліпшення оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на будівництво та кількості працівників на підприємствах, яке прогнозується керівниками уперше, починаючи з ІІІ кварталу 2019 року.


3-й квартал ну оооочень разный. Если бы ты работал в корпоративной среде, а не по ОП без дела шлялся, называя это практикой, ты бы сам это понимал.

В июле небо казалось ясным, а в сентябре...
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:31

  zРадио написав:
Мы - не США. Локальная покупательная способность номинирована в гривне, а не долларе, в том числе на недвижимость.

Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов.

Такая динамика тебя устроит?

А еще ты сманипулировал, сравнивая стоимость сферического дома в вакууме с разницей в 80 лет. За это время радикально изменилась и его средняя площадь, и потребительские свойства. Apples vs bananas, в общем


Смішно ти пишеш про вартість однухи в 55кує.

Ще недавно, цільовою ціною в 50 кує була вартість трьохи з ремонтом між центром і жилими масивами….

Гарно ти Сержику і ко написав лалала
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к

Однушка за 110 куе в 2007-08 - это сданная 1к в новострое на Позняках. Знаю кто брал в те годы по такой цене.
Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:35

  zРадио написав:
3-й квартал ну оооочень разный. Если бы ты работал в корпоративной среде, а не по ОП без дела шлялся, называя это практикой, ты бы сам это понимал.

В июле небо казалось ясным, а в сентябре...
Зображення



Коли Я тобі писав що ці прогнози куйня, - Ти розказував що це божа роса і бізнес якщо прогнозує пісец, значить пісец, і це правда. А тут прогноз не співпадає з твоїм - вже брехня… Смішний ти:-)
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:38

  Faceless написав:
  zРадио написав:в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к

Однушка за 110 куе в 2007-08 - это сданная 1к в новострое на Позняках. Знаю кто брал в те годы по такой цене


Чушь, простите. Средняя пиковая стоимость м2 тех лет - 2800 долларов. Средняя! С абсолютным преобладанием хрущей в выборке. Готовый новострой стоил от 3к, меньше не подходи

  Faceless написав:Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"


То же самое, что 110к в 2008-м - поношенная вторичка с ремонтом в состоянии "переночевать можно"
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребят, вы профи или кем? Нафига вам вообще средние цифры, графики? Вы что аналитики из бюджетного комитета?

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
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