Додано: Пон 18 жов, 2021 18:47

zРадио написав: Чушь, простите. Средняя пиковая стоимость м2 тех лет - 2800 долларов. Средняя! С абсолютным преобладанием хрущей в выборке. Готовый новострой стоил от 3к, меньше не подходи Чушь, простите. Средняя пиковая стоимость м2 тех лет - 2800 долларов. Средняя! С абсолютным преобладанием хрущей в выборке. Готовый новострой стоил от 3к, меньше не подходи

zРадио написав: То же самое, что 110к в 2008-м - поношенная вторичка с ремонтом в состоянии "переночевать можно" То же самое, что 110к в 2008-м - поношенная вторичка с ремонтом в состоянии "переночевать можно"

И при чем тут вообще "средняя пиковая", если звучало "средняя стоимость 1к квартиры", это раз. Во-вторых, вы заявили, что "это было такое же уюбожество, как как сегодня за 55к".Чушью вы называете реальные сделки тех годов? Что там ваши графики говорят? Или вы тогда и не знали ничего о РН, графиков нет?Из реальных сделок 2008 года - 150к - это 2к в 5 минутах от метро, но старая панель с ремонтом времен сдачи дома. Но двушка, и в хорошей локации.