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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8748874987508751>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:40

  Первый написав:Коли Я тобі писав що ці прогнози куйня, - Ти розказував що це божа роса і бізнес якщо прогнозує пісец, значить пісец, і це правда. А тут прогноз не співпадає з твоїм - вже брехня… Смішний ти:-)


Где я написал "брехня", провокатор? Ты пойми - чтобы подвести итоги исследования за 3-й квартал 18-го октября, опрос респондентов нужно закончить самое позднее вначале сентября. Я и написал, что деловые ожидания резко снизились в сентябре. Причина - энергетический кризис (первый акт)

  beee написав:Ребят, вы профи или кем? Нафига вам вообще средние цифры, графики? Вы что аналитики из бюджетного комитета?


Профи действуют по наитию (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Чушь, простите. Средняя пиковая стоимость м2 тех лет - 2800 долларов. Средняя! С абсолютным преобладанием хрущей в выборке. Готовый новострой стоил от 3к, меньше не подходи

И при чем тут вообще "средняя пиковая", если звучало "средняя стоимость 1к квартиры", это раз. Во-вторых, вы заявили, что "это было такое же уюбожество, как как сегодня за 55к".
Чушью вы называете реальные сделки тех годов? Что там ваши графики говорят? Или вы тогда и не знали ничего о РН, графиков нет?
  zРадио написав:То же самое, что 110к в 2008-м - поношенная вторичка с ремонтом в состоянии "переночевать можно"

Из реальных сделок 2008 года - 150к - это 2к в 5 минутах от метро, но старая панель с ремонтом времен сдачи дома. Но двушка, и в хорошей локации.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:50

так і живемо :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:51

  Faceless написав:
  zРадио написав:Чушь, простите. Средняя пиковая стоимость м2 тех лет - 2800 долларов. Средняя! С абсолютным преобладанием хрущей в выборке. Готовый новострой стоил от 3к, меньше не подходи

И при чем тут вообще "средняя пиковая", если звучало "средняя стоимость 1к квартиры", это раз. Во-вторых, вы заявили, что "это было такое же уюбожество, как как сегодня за 55к".


Потому что в 2007-2008 гг средняя менялась, она не стояла на месте. До августа 2008-го наблюдался уверенный рост, сентябрь-октябрь - медленное снижение, с ноября - скоропостижный обвал

  Faceless написав:Чушью вы называете реальные сделки тех годов? Что там ваши графики говорят? Или вы тогда и не знали ничего о РН, графиков нет?


Не волнуйтесь, надо будет, я приведу вам графики и тех лет. А вот вы, кроме собственных слов, предъявить ничего не сможете. Хотя в кэше гугла, наверняка, есть много интересного :) Может и сканы Авизо где-то есть...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Женя, чтоб не обосраться, дайте динамику какой то тарированной хотя бы по метражу/локации однушки в новострое после строителей за период с 2005го допустим по 2021й, и хрен с ним что тогда из кирпича строили, а сейчас из "модного газифицированного камня". Естественно сравнивайте 40метров в 2005м с 40ка метрами в 2021м и потолки 2,8м тогда и не 3,2м сейчас.
Есть такие данные?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:13

zРадио написав:

Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов


Зп в доларах вища ніж 2008 році.

Всім, крім зРадіо, зрозуміло куди йде вартість квартир. Проте думаю і йому зрозуміло, але на зп у фінанс, розкручує провокаційними повідомленнями гілку:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 18 жов, 2021 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:14

  zРадио написав:Однушка в Киеве, в которой можно жить, >250к. Т.е. в цену среднего дома США из твоего же комментария. Бугага. Рекурсия растишки :mrgreen:


Средний дом, это по всей одноэтажной Америке, включая дома в селах и в лесу, включая депрессивные районы и заброшенные селения ...
А про Киев мы говорим как о мегаполисе и столице европейского государства, как об одном из самых красивых городов мира ...
К твоему сведению, некоторые студио в новых, современных домах для успешной и мажорной молодежи в центре Нью-Йорка или Чикаго сейчас стоят под миллион. 8)
Нам есть куда расти. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:21

  Первый написав:zРадио написав:

Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов


Зп вища ніж 2008 році в доларах.

Всім, крім зРадіо, зрозуміло куди йде вартість квартир. Проте думаю і йому зрозуміло, але на зп у фінанс, розкручує провокаційними повідомленнями гілку:-)


Скорее всем, кроме Первого, очевидно, что:

1) КРЖН теряет привлекательность для пересичного в силу появления новых более эффективных инструментов инвестирования, а также накопления ранее отсутствовавшего опыта потерь на бетоне;

2) банки потеряли интерес к длинному кредитованию и не собираются к нему массово возвращаться, понимая, что отсутствуют долгосрочно-качественные заемщики и механизмы защиты прав кредитора;

3) детенизируется экономика, соответственно, уменьшается, с одной стороны, доля левых неученных в средней зарплате доходов, с другой - коррупционные гешефты, за которые раньше недвижимость в Киеве, преимущественно, и приобреталась

PS: на зарплате тут разве что "практики", разводящие людей то текстовыми загончиками, то сценами счастливых семейных пар о отделах продаж :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 18 жов, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:29

  zРадио написав:
  Первый написав:zРадио написав:

Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов


Зп вища ніж 2008 році в доларах.

Всім, крім зРадіо, зрозуміло куди йде вартість квартир. Проте думаю і йому зрозуміло, але на зп у фінанс, розкручує провокаційними повідомленнями гілку:-)


Скорее всем, кроме Первого, очевидно, что:

1) КРЖН теряет привлекательность для пересичного в силу появления новых инструментов инвестирования и накопления ранее отсутствовавшего опыта потерь в бетоне;

2) банки потеряли интерес к длинному кредитованию и не собираются к нему возвращаться, понимая, что отсутствуют долгосрочно-качественные заемщики и механизмы защиты прав кредитора;

3) детенизируется экономика, соответственно, с одной стороны уменьшается доля левых неученных в средней зарплате налогов, с другой - коррупционные доходы, за которые раньше недвижимость в Киеве, преимущественно, и приобреталась


1. В 2008 було менше куди інвестувати? Три рази ха лохотронів у вигляді пайових інвестиційних фондів було як грязі.
2. Зростання зп на графіках це погано.
3. Кредитування. Зростання обсягів кредитування це його зниження… ноу комментс.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:32

  zРадио написав:
  Первый написав:zРадио написав:

Средняя стоимость 1-комн. квартиры в Киеве:

2008-й - 110 тыс долларов;
2013-й - 65 тыс долларов;
2021-й - 55 тыс долларов


Зп вища ніж 2008 році в доларах.

Всім, крім зРадіо, зрозуміло куди йде вартість квартир. Проте думаю і йому зрозуміло, але на зп у фінанс, розкручує провокаційними повідомленнями гілку:-)


Скорее всем, кроме Первого, очевидно, что:

1) КРЖН теряет привлекательность для пересичного в силу появления новых более эффективных инструментов инвестирования, а также накопления ранее отсутствовавшего опыта потерь на бетоне;

2) банки потеряли интерес к длинному кредитованию и не собираются к нему массово возвращаться, понимая, что отсутствуют долгосрочно-качественные заемщики и механизмы защиты прав кредитора;

3) детенизируется экономика, соответственно, уменьшается, с одной стороны, доля левых неученных в средней зарплате доходов, с другой - коррупционные гешефты, за которые раньше недвижимость в Киеве, преимущественно, и приобреталась

PS: на зарплате тут разве что "практики", разводящие людей то текстовыми загончиками, то сценами счастливых семейных пар о отделах продаж :mrgreen:

от цікаво, по завершенню "амністії", як воно буде, особливо з "еліткою"?
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