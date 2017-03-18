Додано: Пон 18 жов, 2021 20:15

sequence написав: еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли

Ха, если б только в Голландии. Знакомые с наших трёх комбинатов сообщили: на ноябрь им выкатили прайс на газ 42-46000 грн за тысячу кубов. Один точно с первого числа прекращает работу, остальные скорее всего тоже. Но сейчас то фигня, конец высокого сезона. А вот когда весной будут запускаться и будут ли воопче-вопрос открыт. А тут ещё зелень протягивает зону свободной торговли с Турцией.Водорастворимые удобрения +20-50% за пол-года, отдельных позиций нет вовсе(привоз из юго-восточной Азии подорожал в 4-5 раз). И по этим ценам берут, максимально оптимизируя потребности, потому как опасаются, что не станет и того ассортимента, что есть. Некоторые профильные заводы в Европе встали не только из-за цены газа, но и через отсутствие сырья, привозимого раньше от путена и бацьки.В Америке и Европе "шлепают" бабло, скорее всего и наши присоединятся к процессу, иначе бада-бум. Вопчем цены на все ракетой и только Киевская недвига стремительным домкратом.п.с. Слышал новость о том, что в рассее 300000 мигрантов получат "амнистию", а поскольку наши верховоды любят повторять тамошнии причуды, стоит ожидать появления волны новых "покращеных" украинцев?