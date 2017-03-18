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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:34
zРадио написав:
1) КРЖН теряет привлекательность для пересичного в силу появления новых инструментов инвестирования и накопления ранее отсутствовавшего опыта потерь на бетоне;
2) банки потеряли интерес к длинному кредитованию и не собираются к нему возвращаться, понимая, что отсутствуют долгосрочно-качественные заемщики и механизмы защиты прав кредитора;
3) детенизируется экономика, соответственно, уменьшается, с одной стороны, доля левых неученных в средней зарплате доходов, с другой - коррупционные гешефты, за которые раньше недвижимость в Киеве, преимущественно, и приобреталась
Ты забыл, что жилье есть одной из основных ценностей в жизни человека и семьи, непременное условие воспроизводства рабочей силы и развития общества. Животный инстинкт. Пожрать, обустроить уютное и теплое гнездо, а потом уже в нем размножиться. Кроме этого, человеку нужно не просто гнездо, а достойное гнездо. По крайней мере не хуже, чем у соседа.
Квартирный вопрос будет стоять перед нами всегда.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:40
Первый написав:
1. В 2008 було менше куди інвестувати? Три рази ха лохотронів у вигляді пайових інвестиційних фондів було як грязі
Разумеется, меньше. Любой человек сегодня может без визы поехать, например, в Польшу и в первом же банке, который попадется на глаза, открыть депозитные счета. Плюс криптовалюта - украинцы занимают первое место в мире по доле населения, владеющего криптокошельками. Плюс доступ к инвестированию в иностранные фондовые активы, который раньше для пересичного был закрыт. Плюс кредитование Минфина через ОВГЗ, которое раньше было доступно только корпоратам. Плюс более простая и организованная покупка иностранной недвижимости. Продолжать?
Первый написав:
2. Зростання зп на графіках це погано.
Провокатор, не перекручивай слова. Сказано было категорически не так
Первый написав:
3. Кредитування. Зростання обсягів кредитування це його зниження… ноу комментс.
По сравнению с 2005-2008 гг объем ипотечного кредитования сегодня в 18 раз ниже. Вот тебе и "ноу комментс" - двоемыслие по Оруэллу
Libo написав:
Ты забыл, что жилье есть одной из основных ценностей в жизни человека и семьи, непременное условие воспроизводства рабочей силы и развития общества. Животный инстинкт. Пожрать, обустроить уютное и теплое гнездо, а потом уже в нем размножиться. Кроме этого, человеку нужно не просто гнездо, а достойное гнездо. По крайней мере не хуже, чем у соседа.
Квартирный вопрос будет стоять перед нами всегда.
Отчасти соглашусь, но и тут мы "осовремениваемся" - на Западе вопрос наличия собственного жилья стоит не так остро, как у нас. Особенно, это касается двух последних поколений - миллениалов и зумеров, которые очень космополитичны, и привязываться к местности менее склонны
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:52
zРадио написав:
Потому что в 2007-2008 гг средняя менялась, она не стояла на месте. До августа 2008-го наблюдался уверенный рост, сентябрь-октябрь - медленное снижение, с ноября - скоропостижный обвал
В сентябре-октябре 2008 было не снижение, рынок замер, и вряд ли много в сознании в этот период что-то покупали.
Можно привести статью : https://news.finance.ua/ru/news/-/13694 ... lis-na-0-1
Смотрим Дарницкий район. Первичка. Видим, что даже в тот момент в тогдашних новостройках на Позняках за указанную сумму можно было купить однушку.
Вторичка: https://news.finance.ua/ru/news/-/13695 ... lis-na-0-4
По той же средней, в озвученную сумму в 110куе можно вписаться для покупки вторички небольшого метража.
А вот на сегодня за 55 куе - из новостроек, наверное, максимум Академпарк, или Унуноктиев трешовые Медовый с Оранжем, из вторички - одни хрущи в опе мира
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:55
zРадио написав: Первый написав:
1. В 2008 було менше куди інвестувати? Три рази ха лохотронів у вигляді пайових інвестиційних фондів було як грязі
Разумеется, меньше. Любой человек сегодня может без визы поехать, например, в Польшу и в первом же банке, который попадется на глаза, открыть депозитные счета. Плюс криптовалюта - украинцы занимают первое место в мире по доле населения, владеющего криптокошельками. Плюс доступ к инвестированию в иностранные фондовые активы, который раньше для пересичного был закрыт. Плюс кредитование Минфина через ОВГЗ, которое раньше было доступно только корпоратам. Плюс более простая и организованная покупка иностранной недвижимости. Продолжать?
Первый написав:
2. Зростання зп на графіках це погано.
Провокатор, не перекручивай слова. Сказано было категорически не так
Первый написав:
3. Кредитування. Зростання обсягів кредитування це його зниження… ноу комментс.
По сравнению с 2005-2008 гг объем ипотечного кредитования сегодня в 18 раз ниже. Вот тебе и "ноу комментс" - двоемыслие по Оруэллу
Libo написав:
Ты забыл, что жилье есть одной из основных ценностей в жизни человека и семьи, непременное условие воспроизводства рабочей силы и развития общества. Животный инстинкт. Пожрать, обустроить уютное и теплое гнездо, а потом уже в нем размножиться. Кроме этого, человеку нужно не просто гнездо, а достойное гнездо. По крайней мере не хуже, чем у соседа.
Квартирный вопрос будет стоять перед нами всегда.
Отчасти соглашусь, но и тут мы "осовремениваемся" - на Западе вопрос наличия собственного жилья стоит не так остро, как у нас. Особенно, это касается двух последних поколений - миллениалов и зумеров, которые очень космополитичны, и привязываться к местности менее склонны
Так і ціна не 2008 року, і навіть не 2013. Ти ж про це написав? Якщо про це то тре дивитися на тенденції. Обсяг кредитування росте, а не падає, як ти написав.
Можливостей інвестувати
В біток…. У тебе зп 200 кує на рік. Скільки інвестуєш в биток із зп?
Інвестиція на депозит в польський банк…. Це шедевр.
Інвестиції в закордонну нерухомість. Точно. В 2008 році серед моїх знайомих тільки у лінивого не було квартири в Турції чи Болгарії:-)
Щодо зп. Категорично так. Зп в доларах зараз вища за доларову зп в 2008 році, це факт графіків. Але чомусь ти ці графіки не наводиш. Незай це буде на твоїй совісті.
Зи. Це не зважаючи на те що зараз масово зп платять через Фоп.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:56
zРадио написав:
Разумеется, меньше. Любой человек сегодня может без визы поехать, например, в Польшу и в первом же банке, который попадется на глаза, открыть депозитные счета. Плюс криптовалюта - украинцы занимают первое место в мире по доле населения, владеющего криптокошельками. Плюс доступ к инвестированию в иностранные фондовые активы, который раньше для пересичного был закрыт. Плюс кредитование Минфина через ОВГЗ, которое раньше было доступно только корпоратам. Плюс более простая и организованная покупка иностранной недвижимости. Продолжать?
Да даже если отбросить инвесторов и спекулей. В Киеве сейчас около 4 млн. жителей. Это полтора миллиона семей. Им с одинокими надо 2 млн. квартир. По современным стандартам. Т.е. на каждого члена семьи по комнате плюс дополнительно общая комната на семью. 50 кв.м на человека. Ежегодно 100 тыщ выпускников школ. Родители всегда будут стремиться сбагрить свое чадо куда-нибудь в отдельное, чтоб оно не по чердакам шпилилось, а хотя бы в своей конуре на койке. А студенты иногородние?! А провиниция, абы було и можно было приехать на выходные и позажигать в столице?! И т.д., и т.п.
Посчитай сколько имеем в наличии? А отбросить хрущобы и прочую совдепию?
Мы только в начале нашего большого квартирного пути.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:06
zРадио написав:
на Западе вопрос наличия собственного жилья стоит не так остро, как у нас. Особенно, это касается двух последних поколений - миллениалов и зумеров, которые очень космополитичны, и привязываться к местности менее склонны
В плане собственного жилья молодые укропы более прагматичны, чем молодежь на западе. Там действительно над этим многие задумываются, когда уже подкатывается осень жизни, а у тебя ни кола, ни двора, всё раньше съемным обходился...
В плане пенсионных фондов ровно наоборот. Там в целом начинают серьезно думать об этом с 20-ти лет. А тут некоторые 50-ти летние с гордостью рассказывают про з/п в конвертах и официальную минималку. На вопрос, так это и пенсия минималка ведь будет, сердятся ...
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:10
Faceless написав: zРадио написав:
Потому что в 2007-2008 гг средняя менялась, она не стояла на месте. До августа 2008-го наблюдался уверенный рост, сентябрь-октябрь - медленное снижение, с ноября - скоропостижный обвал
В сентябре-октябре 2008 было не снижение, рынок замер, и вряд ли много в сознании в этот период что-то покупали.
Можно привести статью : https://news.finance.ua/ru/news/-/13694 ... lis-na-0-1
Смотрим Дарницкий район. Первичка. Видим, что даже в тот момент в тогдашних новостройках на Позняках за указанную сумму можно было купить однушку.
Вторичка: https://news.finance.ua/ru/news/-/13695 ... lis-na-0-4
По той же средней, в озвученную сумму в 110куе можно вписаться для покупки вторички небольшого метража.
А вот на сегодня за 55 куе - из новостроек, наверное, максимум Академпарк, или Унуноктиев трешовые Медовый с Оранжем, из вторички - одни хрущи в опе мира
Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!
Сегодня первичка - 1куе в Грейте, Урловском, Причале и что там еще строится.
Что с чем у вас не получается сложить?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:15
sequence написав:
еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли
Ха, если б только в Голландии. Знакомые с наших трёх комбинатов сообщили: на ноябрь им выкатили прайс на газ 42-46000 грн за тысячу кубов. Один точно с первого числа прекращает работу, остальные скорее всего тоже. Но сейчас то фигня, конец высокого сезона. А вот когда весной будут запускаться и будут ли воопче-вопрос открыт. А тут ещё зелень протягивает зону свободной торговли с Турцией.
Водорастворимые удобрения +20-50% за пол-года, отдельных позиций нет вовсе(привоз из юго-восточной Азии подорожал в 4-5 раз). И по этим ценам берут, максимально оптимизируя потребности, потому как опасаются, что не станет и того ассортимента, что есть. Некоторые профильные заводы в Европе встали не только из-за цены газа, но и через отсутствие сырья, привозимого раньше от путена и бацьки.
В Америке и Европе "шлепают" бабло, скорее всего и наши присоединятся к процессу, иначе бада-бум. Вопчем цены на все ракетой и только Киевская недвига стремительным домкратом.
п.с. Слышал новость о том, что в рассее 300000 мигрантов получат "амнистию", а поскольку наши верховоды любят повторять тамошнии причуды, стоит ожидать появления волны новых "покращеных" украинцев?
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Пон 18 жов, 2021 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:16
В грейта за тищу можна лише замок в ОП облизати
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:27
drevlyanin написав: sequence написав:
еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли
Ха, если б только в Голландии. Знакомые с наших трёх комбинатов сообщили: на ноябрь им выкатили прайс на газ 42-46000 грн за тысячу кубов. Один точно с первого числа прекращает работу, остальные скорее всего тоже. Но сейчас то фигня, конец высокого сезона. А вот когда весной будут запускаться и будут ли воопче-вопрос открыт. А тут ещё зелень протягивает зону свободной торговли с Турцией.
еще минус пару тройку рыл к росту укронедвиги.
Доколе?))
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