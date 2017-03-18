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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:30
sequence написав: GADFLY написав:
Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4
, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))
На данный момент Рав4 гибрид это модель, у которой нет конкурентов в своем классе. Никто не смог сделать такое за такую цену, так что это не показатель.
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Vlad442
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:30
beee написав:Ребят, вы профи или кем
? Нафига вам вообще средние цифры, графики? Вы что аналитики из бюджетного комитета?
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
А вы как думаете: ху-из-ху?
Поддержу Безликого-коллеги на Позняках (10 минут пешком от метро) в 2007 продавали однушку с ремонтом в новострое. Хотели 115, покупатель предложил сначала 105, начали торговаться и почти ударили по руках, но тут дочка хозяев заявила, что нашла своё "счастье" и вдобавок беременна, ну и кому та квартира досталась я думаю понятно.
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drevlyanin
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:30
zРадио написав:
Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!
Первичку можно на разном этапе брать, увы, статистика этого не отразит. Еще раз, куча людей реально брали однушки в кредит на ПОХе по 100куе примерно, статистика показывает, что это вполне возможная цена на тот момент (не забываем, что среднее на то и среднее, что были ценники как выше, так и ниже). И это было новое жилье в новом доме, которое можно было въехать.
А что сейчас у нас на повестке за 55куе? Единичные варианты переуступки более-менее вменяемой первички, которую еще строить и строить, или инвестиции на этапе котлована, или Медовый с Оранжем, хз как их назвать. Из вторички - еще печальнее. В целом, со 110 куе на однушку в 2008 можно было рассчитывать на куда большее, чем с 55куе на сейчас. Вы же спорите чисто из принципа всегда спорить, хотя ни в 2008, ни в 2021 к РН не имели и не имеете отношения - сами же говорили.
А уж касательно правдоподобности статистики от АН сколько было копий сломано уже тогда. Сейчас те АН или выпилили контент с сайтов, или закрылись, а ссылки графики тех годов на форуме, к сожалению, уже не работают. Впрочем, есть альтернативная статистика, например, по средней стоимости объектов, взятых в ипотеку.
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Faceless
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:35
drevlyanin
Я надеюсь, адепты cash is trash уже от всех своих денег избавились и даже успели взять в долг чужие? Вообще интересная логика рассуждений - вследствие инфляции останавливаются производства, но ждем еще большего увеличения эмиссии вместо возврата к инфляционному таргетированию. Есть здесь хоть какое-то зерно, а то уловить не могу?
Неспособность денег сохранять сберегательные свойства - это конец всего экономического мироустройства и вакуум власти. Имеем примеры Зимбабве и Венесуэлы. Доморощенные истории из 70-х в противовес можно не приводить - тогда доходность трежерей достигала 9% годовых, позволявших и инфляцию перекрыть, и заработать. Сегодня же имеем реальность дешевых денег при высокой инфляции, т.е. отрицательная рента на капитал, или конец капитализма, если это вовремя не остановить. И ради каких таких высоких целей? В общем, свят, кто верит (с)
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 18 жов, 2021 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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zРадио
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:36
Libo написав:
zРадио написав:
Пружинка сжимается.
Средняя стоимость дома в США.
1940 г. - $2,938.
1980 г. - $47,200.
2000 г. - $119,600.
2021 г. - $269,039.
Между 1940 и 1980 гг. было два инфляционных периода, на показатели которых мы сейчас выходим. Так что рекомендую ориентироваться на темпы периода 1940-1980 гг.
Угомонись уже!
ЗЫ-1. О деньгах не переживайте. ФРС обеспечит всех. Станок работает.
Конечно, лучше сейчас сидеть в украинской недвиге, чем в долларах, но это не значит, что недвига показывает лучшую динамику относительно других инвестиций.
Стабильный курс сейчас показывает не столько успешную экономическую политику, сколько то, что американские политики смогли уделать местных.
С другой стороны зеленый был никому не нужен и летом 2008, а до этого недвига выросла в 10-20 раз. Каждую весну все говорили все, рынок насытился, по таким цена никто ничего не берет, а потом осенью очередные +50%.
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Vlad442
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:48
beee написав:
Помогите придумать как делать газоблок без газа.
И тут газоблок стал элитным материалом, куда там всяким бюджетным керамоблокам
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foxluck
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:49
Vlad442 написав:
Конечно, лучше сейчас сидеть в украинской недвиге, чем в долларах, но это не значит, что недвига показывает лучшую динамику относительно других инвестиций.
Диверсифай портфолио.
Но это приятнее делать, когда есть достойная крыша над головой.
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Libo
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:51
Vlad442 написав:
С другой стороны зеленый был никому не нужен и летом 2008, а до этого недвига выросла в 10-20 раз. Каждую весну все говорили все, рынок насытился, по таким цена никто ничего не берет, а потом осенью очередные +50%.
От какой точки недвига выросла в 10-20 раз? От точки под названием "отсутствие рынка недвижимости"? Можете, конечно, продолжать считать ее точкой отсчета, но недооценность рынка - это результат недооцененности всей экономики, всего государства. Когда "рыночная" цена м2 КРЖН составляла 100 долларов, Полтавский ГОК можно было купить по "рыночной" цене 10 млн долларов. Но только это не значит, что если сегодня вы купите его акции исходя из текущей оценки 3 млрд долларов, то заработаете, а не потеряете
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zРадио
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:52
Faceless написав:
Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"
Мне однушка с базовым ремонтом в Эврике, с учетом рассрочки, по итогу обошлась в 26,5. И это я брал не по минимальной цене, которую можно было вымутить, ночуя под ОП. Ремонт 4 т. Золотое было время, когда все ждали падения еще в два раза и постили депрессивные новости и графики, которых в 16-ом было больше чем сейчас. Сейчас даже зРадио перестал закидывать сюда плохие новости, как весной 20-ого (все пропало, потребительские насторения на нуле и американцы начали платить аренду с кредиток). Почему? Потому что их нет.
Цены за любую однушку больше 50 тыс сейчас вгоняют меня в депрессию. Купить нечего. Будем копить и надеяться на то, что ПРОГНОЗ когда-нибудь исполнится.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:56
zРадио написав:drevlyanin
Сегодня же имеем реальность дешевых денег при высокой инфляции, т.е. отрицательная рента на капитал, или конец капитализма, если это вовремя не остановить. И ради каких таких высоких целей? (с)
А вы таки уверены, что методы из прошлого сработают и сейчас? Почему тогда уже
довели до сгодняшней ситуации, ежели все так просто было решить?
У меня два варианта: или у властителей мира есть какой то хитрый план или они и сами катятся с этой горки, не видя выхода.
Но можно конечно сидеть и ждать что вот завтра-послезавтра каааак повысят ставку, так сразу разбитая чашка и самовостановится.
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drevlyanin
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