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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8750875187528753

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:56

  Vlad442 написав:Цены за любую однушку больше 50 тыс сейчас вгоняют меня в депрессию. Купить нечего. Будем копить и надеяться на то, что ПРОГНОЗ когда-нибудь исполнится.


Цены сделок из домика:
https://forum.domik.ua/kiev-ceny-sdelok ... st-2075893
депрессия однозначно)
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:07

  Vlad442 написав:
  sequence написав:
  GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))

еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))

На данный момент Рав4 гибрид это модель, у которой нет конкурентов в своем классе. Никто не смог сделать такое за такую цену, так что это не показатель.

чипы, не?)))
GADFLY
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  #<1 ... 8750875187528753
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