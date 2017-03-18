Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))
На данный момент Рав4 гибрид это модель, у которой нет конкурентов в своем классе. Никто не смог сделать такое за такую цену, так что это не показатель.