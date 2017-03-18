Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))
На данный момент Рав4 гибрид это модель, у которой нет конкурентов в своем классе. Никто не смог сделать такое за такую цену, так что это не показатель.
zРадио написав:drevlyanin Сегодня же имеем реальность дешевых денег при высокой инфляции, т.е. отрицательная рента на капитал, или конец капитализма, если это вовремя не остановить. И ради каких таких высоких целей? (с)
А вы таки уверены, что методы из прошлого сработают и сейчас? Почему тогда уже довели до сгодняшней ситуации, ежели все так просто было решить?
Нет такой уверенности, есть предположение наиболее вероятного из возможного. А по поводу менее вероятного есть почти полная уверенность, что с помощью КРЖН вы к нему не подготовитесь ))
drevlyanin написав:У меня два варианта: или у властителей мира есть какой то хитрый план или они и сами катятся с этой горки, не видя выхода
Повторюсь, от последнего недвижимость не защитит. Фиаско товарно-денежных отношений - это изменение совершенно иного порядка, нежели девальвация обменного эквивалента к реальным товарам и активам. Если мы близко подойдем к этой точке, вы будете молить все высшие силы, в которые верите, чтобы прав оказался я
drevlyanin написав:Но можно конечно сидеть и ждать что вот завтра-послезавтра каааак повысят ставку, так сразу разбитая чашка и самовостановится.
Боюсь, тут другое. Уход от ответственности - это попытка напечатать непроизведенное. На позициях чудесного самовосстановления стоите вы, а не я. Мои же знания подсказывают, что эмиссией можно лишь авансировать рост (восстановление), но не купить под ключ с гарантией
zРадио написав:Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!
Первичку можно на разном этапе брать, увы, статистика этого не отразит. Еще раз, куча людей реально брали однушки в кредит на ПОХе по 100куе примерно, статистика показывает, что это вполне возможная цена на тот момент (не забываем, что среднее на то и среднее, что были ценники как выше, так и ниже). И это было новое жилье в новом доме, которое можно было въехать. А что сейчас у нас на повестке за 55куе? Единичные варианты переуступки более-менее вменяемой первички, которую еще строить и строить, или инвестиции на этапе котлована, или Медовый с Оранжем, хз как их назвать. Из вторички - еще печальнее. В целом, со 110 куе на однушку в 2008 можно было рассчитывать на куда большее, чем с 55куе на сейчас. Вы же спорите чисто из принципа всегда спорить, хотя ни в 2008, ни в 2021 к РН не имели и не имеете отношения - сами же говорили. А уж касательно правдоподобности статистики от АН сколько было копий сломано уже тогда. Сейчас те АН или выпилили контент с сайтов, или закрылись, а ссылки графики тех годов на форуме, к сожалению, уже не работают. Впрочем, есть альтернативная статистика, например, по средней стоимости объектов, взятых в ипотеку.
О какой сломанности речь? Цены на благовесте с 2001 года в рабивуе по микрорайонам
zРадио написав:Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!
Первичку можно на разном этапе брать, увы, статистика этого не отразит. Еще раз, куча людей реально брали однушки в кредит на ПОХе по 100куе примерно, статистика показывает, что это вполне возможная цена на тот момент (не забываем, что среднее на то и среднее, что были ценники как выше, так и ниже). И это было новое жилье в новом доме, которое можно было въехать. А что сейчас у нас на повестке за 55куе? Единичные варианты переуступки более-менее вменяемой первички, которую еще строить и строить, или инвестиции на этапе котлована, или Медовый с Оранжем, хз как их назвать. Из вторички - еще печальнее. В целом, со 110 куе на однушку в 2008 можно было рассчитывать на куда большее, чем с 55куе на сейчас. Вы же спорите чисто из принципа всегда спорить, хотя ни в 2008, ни в 2021 к РН не имели и не имеете отношения - сами же говорили. А уж касательно правдоподобности статистики от АН сколько было копий сломано уже тогда. Сейчас те АН или выпилили контент с сайтов, или закрылись, а ссылки графики тех годов на форуме, к сожалению, уже не работают. Впрочем, есть альтернативная статистика, например, по средней стоимости объектов, взятых в ипотеку.
О какой сломанности речь? Цены на благовесте с 2001 года в рабивуе по микрорайонам
О, благовест. А то риелт.юа,который давал сводки, отпилил все, у Домика статьи за тот период без особой конкретики, ещё сайт, мега чего-то там, сдох Снейкман, который писал стату по Авизо, больше не поддерживает сайт, домен сдох