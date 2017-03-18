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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8750875187528753

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:56

  Vlad442 написав:Цены за любую однушку больше 50 тыс сейчас вгоняют меня в депрессию. Купить нечего. Будем копить и надеяться на то, что ПРОГНОЗ когда-нибудь исполнится.


Цены сделок из домика:
https://forum.domik.ua/kiev-ceny-sdelok ... st-2075893
депрессия однозначно)
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:07

  Vlad442 написав:
  sequence написав:
  GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))

еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))

На данный момент Рав4 гибрид это модель, у которой нет конкурентов в своем классе. Никто не смог сделать такое за такую цену, так что это не показатель.

чипы, не?)))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:43

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:drevlyanin
Сегодня же имеем реальность дешевых денег при высокой инфляции, т.е. отрицательная рента на капитал, или конец капитализма, если это вовремя не остановить. И ради каких таких высоких целей? (с)


А вы таки уверены, что методы из прошлого сработают и сейчас? Почему тогда уже довели до сгодняшней ситуации, ежели все так просто было решить?


Нет такой уверенности, есть предположение наиболее вероятного из возможного. А по поводу менее вероятного есть почти полная уверенность, что с помощью КРЖН вы к нему не подготовитесь ))

  drevlyanin написав:У меня два варианта: или у властителей мира есть какой то хитрый план или они и сами катятся с этой горки, не видя выхода


Повторюсь, от последнего недвижимость не защитит. Фиаско товарно-денежных отношений - это изменение совершенно иного порядка, нежели девальвация обменного эквивалента к реальным товарам и активам. Если мы близко подойдем к этой точке, вы будете молить все высшие силы, в которые верите, чтобы прав оказался я :)

  drevlyanin написав:Но можно конечно сидеть и ждать что вот завтра-послезавтра каааак повысят ставку, так сразу разбитая чашка и самовостановится.


Боюсь, тут другое. Уход от ответственности - это попытка напечатать непроизведенное. На позициях чудесного самовосстановления стоите вы, а не я. Мои же знания подсказывают, что эмиссией можно лишь авансировать рост (восстановление), но не купить под ключ с гарантией
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 22:32

  Faceless написав:
  zРадио написав:Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!

Первичку можно на разном этапе брать, увы, статистика этого не отразит. Еще раз, куча людей реально брали однушки в кредит на ПОХе по 100куе примерно, статистика показывает, что это вполне возможная цена на тот момент (не забываем, что среднее на то и среднее, что были ценники как выше, так и ниже). И это было новое жилье в новом доме, которое можно было въехать.
А что сейчас у нас на повестке за 55куе? Единичные варианты переуступки более-менее вменяемой первички, которую еще строить и строить, или инвестиции на этапе котлована, или Медовый с Оранжем, хз как их назвать. Из вторички - еще печальнее. В целом, со 110 куе на однушку в 2008 можно было рассчитывать на куда большее, чем с 55куе на сейчас. Вы же спорите чисто из принципа всегда спорить, хотя ни в 2008, ни в 2021 к РН не имели и не имеете отношения - сами же говорили.
А уж касательно правдоподобности статистики от АН сколько было копий сломано уже тогда. Сейчас те АН или выпилили контент с сайтов, или закрылись, а ссылки графики тех годов на форуме, к сожалению, уже не работают. Впрочем, есть альтернативная статистика, например, по средней стоимости объектов, взятых в ипотеку.


О какой сломанности речь? Цены на благовесте с 2001 года в рабивуе по микрорайонам
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!

Первичку можно на разном этапе брать, увы, статистика этого не отразит. Еще раз, куча людей реально брали однушки в кредит на ПОХе по 100куе примерно, статистика показывает, что это вполне возможная цена на тот момент (не забываем, что среднее на то и среднее, что были ценники как выше, так и ниже). И это было новое жилье в новом доме, которое можно было въехать.
А что сейчас у нас на повестке за 55куе? Единичные варианты переуступки более-менее вменяемой первички, которую еще строить и строить, или инвестиции на этапе котлована, или Медовый с Оранжем, хз как их назвать. Из вторички - еще печальнее. В целом, со 110 куе на однушку в 2008 можно было рассчитывать на куда большее, чем с 55куе на сейчас. Вы же спорите чисто из принципа всегда спорить, хотя ни в 2008, ни в 2021 к РН не имели и не имеете отношения - сами же говорили.
А уж касательно правдоподобности статистики от АН сколько было копий сломано уже тогда. Сейчас те АН или выпилили контент с сайтов, или закрылись, а ссылки графики тех годов на форуме, к сожалению, уже не работают. Впрочем, есть альтернативная статистика, например, по средней стоимости объектов, взятых в ипотеку.


О какой сломанности речь? Цены на благовесте с 2001 года в рабивуе по микрорайонам
О, благовест. А то риелт.юа,который давал сводки, отпилил все, у Домика статьи за тот период без особой конкретики, ещё сайт, мега чего-то там, сдох
Снейкман, который писал стату по Авизо, больше не поддерживает сайт, домен сдох
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:26

  zРадио написав:
Нет такой уверенности, есть предположение наиболее вероятного из возможного. А по поводу менее вероятного есть почти полная уверенность, что с помощью КРЖН вы к нему не подготовитесь


А кто вам сказал, что тарясь недвигой, люди готовятся к пипцу?(для этого подходят тушенка и патроны :lol: ) Они покупают то, что нравится и что считают полезным для себя. Для вас это ОГВЗ, акции и биток(предположительно) для меня квартирки, участки а так же удочки, лодочные моторы и т.д.
Но ни я, ни Первый, ни другие здешние завсегдатаи не приходим ежедневно к вам с поучениями на криптоветку или ещё куда. Почему же вы, с таким упорством, пытаетесь обратить нас в свою веру? Заботой обо всем прогрессивном человечестве прикрываться давайте не будем.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:40

  drevlyanin написав:вот завтра-послезавтра каааак повысят ставку, так сразу разбитая чашка и самовостановится.


Зачем? Чтоб платить триллионы, обслуживая свой долг?! Остановить экономику и обанкротиться?! :shock:
У них есть палочка-выручалочка - печатный станок.
Держи ставку в районе 0-1%, печатай себе и раздавай пиплу. :wink:
Все будут будут богатеть и довольными. :lol:
Libo
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