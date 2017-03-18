Faceless написав:

zРадио написав: Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет! Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!

Первичку можно на разном этапе брать, увы, статистика этого не отразит. Еще раз, куча людей реально брали однушки в кредит на ПОХе по 100куе примерно, статистика показывает, что это вполне возможная цена на тот момент (не забываем, что среднее на то и среднее, что были ценники как выше, так и ниже). И это было новое жилье в новом доме, которое можно было въехать.А что сейчас у нас на повестке за 55куе? Единичные варианты переуступки более-менее вменяемой первички, которую еще строить и строить, или инвестиции на этапе котлована, или Медовый с Оранжем, хз как их назвать. Из вторички - еще печальнее. В целом, со 110 куе на однушку в 2008 можно было рассчитывать на куда большее, чем с 55куе на сейчас. Вы же спорите чисто из принципа всегда спорить, хотя ни в 2008, ни в 2021 к РН не имели и не имеете отношения - сами же говорили.А уж касательно правдоподобности статистики от АН сколько было копий сломано уже тогда. Сейчас те АН или выпилили контент с сайтов, или закрылись, а ссылки графики тех годов на форуме, к сожалению, уже не работают. Впрочем, есть альтернативная статистика, например, по средней стоимости объектов, взятых в ипотеку.