Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
еще теплицы, пишут, в Голландии закрыли, тойота не принимает заказы на Рав4, а на лестничной площадке заселился последний сосед. Думаю, бетон подорожает, который "газо". А может и подешевеет, хер его знает ))
На данный момент Рав4 гибрид это модель, у которой нет конкурентов в своем классе. Никто не смог сделать такое за такую цену, так что это не показатель.
zРадио написав:drevlyanin Сегодня же имеем реальность дешевых денег при высокой инфляции, т.е. отрицательная рента на капитал, или конец капитализма, если это вовремя не остановить. И ради каких таких высоких целей? (с)
А вы таки уверены, что методы из прошлого сработают и сейчас? Почему тогда уже довели до сгодняшней ситуации, ежели все так просто было решить?
Нет такой уверенности, есть предположение наиболее вероятного из возможного. А по поводу менее вероятного есть почти полная уверенность, что с помощью КРЖН вы к нему не подготовитесь ))
drevlyanin написав:У меня два варианта: или у властителей мира есть какой то хитрый план или они и сами катятся с этой горки, не видя выхода
Повторюсь, от последнего недвижимость не защитит. Фиаско товарно-денежных отношений - это изменение совершенно иного порядка, нежели девальвация обменного эквивалента к реальным товарам и активам. Если мы близко подойдем к этой точке, вы будете молить все высшие силы, в которые верите, чтобы прав оказался я
drevlyanin написав:Но можно конечно сидеть и ждать что вот завтра-послезавтра каааак повысят ставку, так сразу разбитая чашка и самовостановится.
Боюсь, тут другое. Уход от ответственности - это попытка напечатать непроизведенное. На позициях чудесного самовосстановления стоите вы, а не я. Мои же знания подсказывают, что эмиссией можно лишь авансировать рост (восстановление), но не купить под ключ с гарантией
zРадио написав:Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!
Первичку можно на разном этапе брать, увы, статистика этого не отразит. Еще раз, куча людей реально брали однушки в кредит на ПОХе по 100куе примерно, статистика показывает, что это вполне возможная цена на тот момент (не забываем, что среднее на то и среднее, что были ценники как выше, так и ниже). И это было новое жилье в новом доме, которое можно было въехать. А что сейчас у нас на повестке за 55куе? Единичные варианты переуступки более-менее вменяемой первички, которую еще строить и строить, или инвестиции на этапе котлована, или Медовый с Оранжем, хз как их назвать. Из вторички - еще печальнее. В целом, со 110 куе на однушку в 2008 можно было рассчитывать на куда большее, чем с 55куе на сейчас. Вы же спорите чисто из принципа всегда спорить, хотя ни в 2008, ни в 2021 к РН не имели и не имеете отношения - сами же говорили. А уж касательно правдоподобности статистики от АН сколько было копий сломано уже тогда. Сейчас те АН или выпилили контент с сайтов, или закрылись, а ссылки графики тех годов на форуме, к сожалению, уже не работают. Впрочем, есть альтернативная статистика, например, по средней стоимости объектов, взятых в ипотеку.
О какой сломанности речь? Цены на благовесте с 2001 года в рабивуе по микрорайонам
zРадио написав:Опрометчиво с вашей стороны давать такие ссылки. Дарницкий район первичка - в среднем 2куе за м2. Первичка, напомню - это не готовое жилье, а инвестиционный сертификат. Готовое - это вторичка, средняя цена на которую в Дарницком районе была 3куе за м2. С учетом доминирования хрущей, даже если взять отдельно ПОХ тех лет!
Первичку можно на разном этапе брать, увы, статистика этого не отразит. Еще раз, куча людей реально брали однушки в кредит на ПОХе по 100куе примерно, статистика показывает, что это вполне возможная цена на тот момент (не забываем, что среднее на то и среднее, что были ценники как выше, так и ниже). И это было новое жилье в новом доме, которое можно было въехать. А что сейчас у нас на повестке за 55куе? Единичные варианты переуступки более-менее вменяемой первички, которую еще строить и строить, или инвестиции на этапе котлована, или Медовый с Оранжем, хз как их назвать. Из вторички - еще печальнее. В целом, со 110 куе на однушку в 2008 можно было рассчитывать на куда большее, чем с 55куе на сейчас. Вы же спорите чисто из принципа всегда спорить, хотя ни в 2008, ни в 2021 к РН не имели и не имеете отношения - сами же говорили. А уж касательно правдоподобности статистики от АН сколько было копий сломано уже тогда. Сейчас те АН или выпилили контент с сайтов, или закрылись, а ссылки графики тех годов на форуме, к сожалению, уже не работают. Впрочем, есть альтернативная статистика, например, по средней стоимости объектов, взятых в ипотеку.
О какой сломанности речь? Цены на благовесте с 2001 года в рабивуе по микрорайонам
О, благовест. А то риелт.юа,который давал сводки, отпилил все, у Домика статьи за тот период без особой конкретики, ещё сайт, мега чего-то там, сдох Снейкман, который писал стату по Авизо, больше не поддерживает сайт, домен сдох
zРадио написав: Нет такой уверенности, есть предположение наиболее вероятного из возможного. А по поводу менее вероятного есть почти полная уверенность, что с помощью КРЖН вы к нему не подготовитесь
А кто вам сказал, что тарясь недвигой, люди готовятся к пипцу?(для этого подходят тушенка и патроны ) Они покупают то, что нравится и что считают полезным для себя. Для вас это ОГВЗ, акции и биток(предположительно) для меня квартирки, участки а так же удочки, лодочные моторы и т.д. Но ни я, ни Первый, ни другие здешние завсегдатаи не приходим ежедневно к вам с поучениями на криптоветку или ещё куда. Почему же вы, с таким упорством, пытаетесь обратить нас в свою веру? Заботой обо всем прогрессивном человечестве прикрываться давайте не будем.
drevlyanin написав:вот завтра-послезавтра каааак повысят ставку, так сразу разбитая чашка и самовостановится.
Зачем? Чтоб платить триллионы, обслуживая свой долг?! Остановить экономику и обанкротиться?! У них есть палочка-выручалочка - печатный станок. Держи ставку в районе 0-1%, печатай себе и раздавай пиплу. Все будут будут богатеть и довольными.
beee написав:Я вообще удивляюсь как люди несут деньги в котлован. Лучше уже на турникет в метро оставить, надёжнее 😅😅. Психически устойчивые, уравновешенные. Любой инженер знает, что панельки на сварке держатся. Я боюсь в них заходить, а жить в них это вообще фобия. Повара боятся есть в кафе. Незнание процесса изнутри- это клёво Люди наверное далеки от юриспруденции сильно. Я задаток, нотариальный, железобетонный , 2куе всего-то забирал 3 года. А тут несут хер знает куда по 100 штук😂
Ну, на сварку зря не наговаривайте.
Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры. А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.
Не так суть не в этом а в том, что панельки статически опреоелимые системы. Это видно, когда даже от небольшого взрыва сыпятся несколько этажей как карточный домик. А про сейсмику забыли. Xyли её же нет. Пока. И ждать пока алкаш нажрется и устроит биг бада бум сверху или снизу, что тогда стоит прочность сварного шва 😅😅😅 Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блин В монолитно каркасный домах взрывы были, но им от этого похрен
Ой-ли? Панели крепятся сваркой закладных, сварочное соединение - это эквивалент защемления, а не шарнира. О какой определимой системе речь? Можно только говорить, что в монолитно-каркасных домах, то есть, пространственная рама с жесткими узлами, в случае разрушения одного или нескольких узлов, наегрузка будет перераспределена на соседние узлы. И я не стал-бы утверждать, что не будет разрушения и необратимых деформаций. И что взрывается? Газ? так, пардон, при этажности свыше 10, газофикация запрещена вне зависимости - панельный дом, монолитно-каркасный или монолитный (то есть кирпичный ). Если речь идет о взрыве устройств, то до определенной меры панельные дома вполне устойчивы, они не складываются от взрыва петарды. Другое дело, что в случае пространственного взрыва, жесткость внутренних стен и перегородок не позволит погасить взрывную волну и, возможно, ввиду этого, могут быть разрушены узловые соединения, то есть разрыв по закладной (не по сварке). В случае-же взрыва в монолитно-каркасном доме, взрывная волна будет практически беспрепятственно распространяться в пределах одного этажа, ограничиваясь межэтажными перекрытиями, огибая колонны и сметая практически без сопротивления овноблоковые перегородки. Это если говорить об одинаковом эквиваленте взрыва. Взрыв, разрушающий панельный дом - это не взрыв, от которого в овноблоковом монолито-каркасе только окошки вылетят. Речь будет идти о выносе минимум целого этажа. Так что снимайте памперс и смело входите в панельный дом.
beee написав:Резковато написал про лезут сорян. Даже сегодня люди сознательно покупают панели за бешенные деньги. Умышленно. Ну например на Максимовича, разукрашенный непотріб цыганщину типа англия. У каждого есть выбор. Просто нужно знать. Оно рассчитано на 40-50 лет эксплуатации. Арматура в защитном слое бетона, корозии там нет. А сварные швы зависят от рукожопых заробитчан, которых они на вокзале берут
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Закладная корродирует, сварной шов намного меньще содержит углерода, чем обычный металлопрокат. На сварном шве обычно только поверхностная ржавчина. Но и закладные назначаются от 5мм (если мне память не изменяет), а чтобы эта толщина прокорродировала настолько, что стала причиной разрушения узла - лет 80-100 минимум надо Да и то в агрессивных условиях - вода, соль, кислоты или электрохимическая коррозия, тогда может намного быстрее, но где-ж ее взять?. Единственный вариант - это тупо непровар или если при сварке в шов электрод закладывают. Но это уже преступление. При Союзе за такое сажали и через 30-40 лет после строительства. И такое может случиться и в монолитно-каркасных домах. Вы что думаете, если не проварить стык арматурных каркасов, от этого несущая способность увеличиться? Вот возьмет условный заробитчанин с вокзала и не проварит каркас в растянутой зоне. И куда пойдет рояль?
rjkz написав:.. До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.
в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном. также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены? также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать
И? Ваше эго пострадало? Вам тоже не все равно как Вы выглядете на велосипеде? Если не ошбаюсь, на старте висели билборды "от 18 кгрн" когда это было и какой был курс - не помню. Равно как не интересовался что именно ОТ 18 кгрн.