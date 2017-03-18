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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8751875287538754

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 03:28

  trololo написав:все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку

Если мы говорим о чисто финансовой стороне, то
Супервин - это Ылитный АППС-люкс,который сделал 12Х и еще 2Х за менее чем 10 лет аренды, ( а если-бы не стоял пустой 6 лет, то страшно представить), учитывая расходы на ремонт, технику и мЁбель.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 03:33

  sequence написав:
  Xenon написав:парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))

..

а там есть специальный манипулятор машины доставать из середины?
Я с трудом понимаю, как можно договориться примерно с 5ю владельцами одновременно, чтобы тебя с утра выпустили


Привязываете к своей машине наполненный гелием воздушный шарик. Потом еще один, потом еще.... :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 03:44

  flyman написав:
  beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

концептуальний овноблок стане дорожче вінтажної цегли?


Епта, а как иначе?
Он-же ГАЗО!
Из него будут газ добывать и поставлять на ТЭЦ.
Он будет дороже золота.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 04:00

  Faceless написав:
  zРадио написав:в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к

Однушка за 110 куе в 2007-08 - это сданная 1к в новострое на Позняках. Знаю кто брал в те годы по такой цене.
Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"


Также 110 куе - это хрущ на Сырце был,
а сейчас 55 куе вполне могла бы быть панель от Аркады. Только кто-то аркаду фсе.
Кстати, а что там в ДСК4 - нет ничего на 55 куе?
rjkz
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