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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 03:28
trololo написав:
все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку
Если мы говорим о чисто финансовой стороне, то
Супервин - это Ылитный АППС-люкс,который сделал 12Х и еще 2Х за менее чем 10 лет аренды, ( а если-бы не стоял пустой 6 лет, то страшно представить), учитывая расходы на ремонт, технику и мЁбель.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 03:33
sequence написав: Xenon написав:
парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))
..
а там есть специальный манипулятор машины доставать из середины?
Я с трудом понимаю, как можно договориться примерно с 5ю владельцами одновременно, чтобы тебя с утра выпустили
Привязываете к своей машине наполненный гелием воздушный шарик. Потом еще один, потом еще....
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Додано: Вів 19 жов, 2021 03:44
flyman написав: beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
концептуальний овноблок стане дорожче вінтажної цегли?
Епта, а как иначе?
Он-же ГАЗО!
Из него будут газ добывать и поставлять на ТЭЦ.
Он будет дороже золота.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 04:00
Faceless написав: zРадио написав:
в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к
Однушка за 110 куе в 2007-08 - это сданная 1к в новострое на Позняках. Знаю кто брал в те годы по такой цене.
Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"
Также 110 куе - это хрущ на Сырце был,
а сейчас 55 куе вполне могла бы быть панель от Аркады. Только кто-то аркаду фсе.
Кстати, а что там в ДСК4 - нет ничего на 55 куе?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 05:44
Libo написав: zРадио написав:
Однушка в Киеве, в которой можно жить, >250к. Т.е. в цену среднего дома США из твоего же комментария. Бугага. Рекурсия растишки
Средний дом, это по всей одноэтажной Америке, включая дома в селах и в лесу, включая депрессивные районы и заброшенные селения ...
А про Киев мы говорим как о мегаполисе и столице европейского государства, как об одном из самых красивых городов мира ...
К твоему сведению, некоторые студио
в новых, современных домах для успешной и мажорной молодежи в центре Нью-Йорка или Чикаго сейчас стоят под миллион.
Нам есть куда расти.
Прохожий! Ауу!!
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