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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 03:28
trololo написав:
все равно как ни крути по 800 фт это супер вин. а первый тут писал, что надо брать хоть в рассрочку
Если мы говорим о чисто финансовой стороне, то
Супервин - это Ылитный АППС-люкс,который сделал 12Х и еще 2Х за менее чем 10 лет аренды, ( а если-бы не стоял пустой 6 лет, то страшно представить), учитывая расходы на ремонт, технику и мЁбель.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 03:33
sequence написав: Xenon написав:
парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))
..
а там есть специальный манипулятор машины доставать из середины?
Я с трудом понимаю, как можно договориться примерно с 5ю владельцами одновременно, чтобы тебя с утра выпустили
Привязываете к своей машине наполненный гелием воздушный шарик. Потом еще один, потом еще....
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Додано: Вів 19 жов, 2021 03:44
flyman написав: beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
концептуальний овноблок стане дорожче вінтажної цегли?
Епта, а как иначе?
Он-же ГАЗО!
Из него будут газ добывать и поставлять на ТЭЦ.
Он будет дороже золота.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 04:00
Faceless написав: zРадио написав:
в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к
Однушка за 110 куе в 2007-08 - это сданная 1к в новострое на Позняках. Знаю кто брал в те годы по такой цене.
Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"
Также 110 куе - это хрущ на Сырце был,
а сейчас 55 куе вполне могла бы быть панель от Аркады. Только кто-то аркаду фсе.
Кстати, а что там в ДСК4 - нет ничего на 55 куе?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 05:44
Libo написав: zРадио написав:
Однушка в Киеве, в которой можно жить, >250к. Т.е. в цену среднего дома США из твоего же комментария. Бугага. Рекурсия растишки
Средний дом, это по всей одноэтажной Америке, включая дома в селах и в лесу, включая депрессивные районы и заброшенные селения ...
А про Киев мы говорим как о мегаполисе и столице европейского государства, как об одном из самых красивых городов мира ...
К твоему сведению, некоторые студио
в новых, современных домах для успешной и мажорной молодежи в центре Нью-Йорка или Чикаго сейчас стоят под миллион.
Нам есть куда расти.
Прохожий! Ауу!!
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Додано: Вів 19 жов, 2021 06:52
rjkz написав: Faceless написав: zРадио написав:
в однушке 2008-го за 110к тоже успешные не жили, потому что это было такое же убожество, как сегодня за 55к
Однушка за 110 куе в 2007-08 - это сданная 1к в новострое на Позняках. Знаю кто брал в те годы по такой цене.
Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"
Также 110 куе - это хрущ на Сырце был,
а сейчас 55 куе вполне могла бы быть панель от Аркады. Только кто-то аркаду фсе.
Кстати, а что там в ДСК4 - нет ничего на 55 куе?
в 4u были и дешевле 55 сейчас не знаю давно не смотрел
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:12
proftpd66 написав:
..
а прогноз?
я это писал с Марта 2020.
о чем вы писали с марта 2020? Мир за это время пережил (но еще не переварил) сырьевой бум, когда вложения в сырье/товар/акции добытчиков опередили множество (но не весь) хай-тека.
прогноз у меня прежний - пока ВОЗ не объявит конец карантина, мир будут заливать баблом.
ЗЫ В Италии паника - ввели в действие закон, что запрещает выходить на рабочее место невакцинированным. Там таких примерно 20%
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:25
Faceless написав:
..
А вот на сегодня за 55 куе - из новостроек, наверное, максимум Академпарк, или Унуноктиев трешовые Медовый с Оранжем, из вторички - одни хрущи в опе мира
в Академпарке, 2м доме давно все распродано, включая паркинг. Иногда что-то переуступают, примерно по 950-1050/м2. Первый давно построенный дом на продажу буквально 2-3 квартиры, недешево.
Из прочих комплексов б/УкрБуда активно переуступают в Чаривном Мистечке, примерно по 950-1200/м2, Твин Хаус примерно 1200/м2, Обериг по 1100/м2 и Злагоду по 1500/м2. Блатные комплексы, вроде Шевченковского, и даже Кирилловский Гай распроданы
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:29
rjkz написав: sequence написав: rjkz написав:
..
До Экспоплазы там были частично гаражи, частично Укрфлора, часть флоры осталась, потом и ее йок.
в командировке пытался было заплевать коллег, что взяли в ФТ хатынки, но меня в ответ позорно закидали концептуальным говном.
также заявили, что брали там па 800 - что, реально там были такие цены?
также сказали, что до метро там всего 10 минут, хотя у меня бывало минут 10 там между светофорами ехать
И?
Ваше эго пострадало? Вам тоже не все равно как Вы выглядете на велосипеде?
Если не ошбаюсь, на старте висели билборды "от 18 кгрн" когда это было и какой был курс - не помню. Равно как не интересовался что именно ОТ 18 кгрн.
не, ничего у меня в душе не пожелтело и не отвалилось ))
Я то точно знаю расклады, о которых забывают многие адепты центра. Начнем с того, что почему-то не все работают в центре, а квартиру стараются брать в месте всё же близком к имеющейся в моменте работе
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:37
sequence
И всё что разгребли,загребли и разорвали после очередей ночных под ОП - куда оно пойдёт, в аренду после ремонта недешёвого или на ОЛХ с приваром 50% минимум в ожидании ЛОХа? А потом(уже очень скоро) девал не дай аллах до 100, и как разгребут покупаны все эти мордоры в ипенях промзон по 2куе+ за метр
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