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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 09:06
Девелопер Игорь Никонов о ценах на жилье и о том, кто должен достраивать недострои
Додано: Вів 19 жов, 2021 09:14
а хрен его знает. У меня на этаже 6 квартир и какбэ своя микро статистика: пять квартир живут собственники, одна сдается. Два из пяти собственников лишь изредка появляются, спросил "зачем квартира, ремонт" - ответ "шоб було". Не стояло цели продать-сдать-заработать. Деньги парковали.
Я и сам бывало задумываюсь - а куда деть деньги "среднему классу"? Мариновать в матрасе зелень? ОВГЗ, депозиты - многие обожглись. А недвига, она хоть и валится периодически, но стойко восстанавливается, хоть и не всегда до прежнего уровня. Если прикрутить отопление, то только ЖЕКу кашлять 900 грн., вон тут некоторые пишут, что за отопление все равно придется платить, даже если не топишь - будут думать, что делать.
ЗЫ Отдел персонала вчера жаловался на отток народа с города и пригородов - снова поперли закордон, вакансий открытых вагон и тележка, жду Франта с требованием платить как в Польше.
Противоречивая ситуация.
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