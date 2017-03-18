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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8752875387548755

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:06

Девелопер Игорь Никонов о ценах на жилье и о том, кто должен достраивать недострои
https://focus.ua/economics/495442-devel ... isgD-sVLx0
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:14

  барабашов написав:sequence
И всё что разгребли,загребли и разорвали после очередей ночных под ОП - куда оно пойдёт, в аренду после ремонта недешёвого или на ОЛХ с приваром 50% минимум в ожидании ЛОХа? А потом(уже очень скоро) девал не дай аллах до 100, и как разгребут покупаны все эти мордоры в ипенях промзон по 2куе+ за метр :mrgreen: ...

а хрен его знает. У меня на этаже 6 квартир и какбэ своя микро статистика: пять квартир живут собственники, одна сдается. Два из пяти собственников лишь изредка появляются, спросил "зачем квартира, ремонт" - ответ "шоб було". Не стояло цели продать-сдать-заработать. Деньги парковали.
Я и сам бывало задумываюсь - а куда деть деньги "среднему классу"? Мариновать в матрасе зелень? ОВГЗ, депозиты - многие обожглись. А недвига, она хоть и валится периодически, но стойко восстанавливается, хоть и не всегда до прежнего уровня. Если прикрутить отопление, то только ЖЕКу кашлять 900 грн., вон тут некоторые пишут, что за отопление все равно придется платить, даже если не топишь - будут думать, что делать.
ЗЫ Отдел персонала вчера жаловался на отток народа с города и пригородов - снова поперли закордон, вакансий открытых вагон и тележка, жду Франта с требованием платить как в Польше.
Противоречивая ситуация.
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  #<1 ... 8752875387548755
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