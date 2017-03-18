Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:sequence И всё что разгребли,загребли и разорвали после очередей ночных под ОП - куда оно пойдёт, в аренду после ремонта недешёвого или на ОЛХ с приваром 50% минимум в ожидании ЛОХа? А потом(уже очень скоро) девал не дай аллах до 100, и как разгребут покупаны все эти мордоры в ипенях промзон по 2куе+ за метр ...
а хрен его знает. У меня на этаже 6 квартир и какбэ своя микро статистика: пять квартир живут собственники, одна сдается. Два из пяти собственников лишь изредка появляются, спросил "зачем квартира, ремонт" - ответ "шоб було". Не стояло цели продать-сдать-заработать. Деньги парковали. Я и сам бывало задумываюсь - а куда деть деньги "среднему классу"? Мариновать в матрасе зелень? ОВГЗ, депозиты - многие обожглись. А недвига, она хоть и валится периодически, но стойко восстанавливается, хоть и не всегда до прежнего уровня. Если прикрутить отопление, то только ЖЕКу кашлять 900 грн., вон тут некоторые пишут, что за отопление все равно придется платить, даже если не топишь - будут думать, что делать. ЗЫ Отдел персонала вчера жаловался на отток народа с города и пригородов - снова поперли закордон, вакансий открытых вагон и тележка, жду Франта с требованием платить как в Польше. Противоречивая ситуация.
Faceless написав:Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"
Мне однушка с базовым ремонтом в Эврике, с учетом рассрочки, по итогу обошлась в 26,5. И это я брал не по минимальной цене, которую можно было вымутить, ночуя под ОП. Ремонт 4 т. Золотое было время, когда все ждали падения еще в два раза и постили депрессивные новости и графики, которых в 16-ом было больше чем сейчас. Сейчас даже зРадио перестал закидывать сюда плохие новости, как весной 20-ого (все пропало, потребительские насторения на нуле и американцы начали платить аренду с кредиток). Почему? Потому что их нет.
Цены за любую однушку больше 50 тыс сейчас вгоняют меня в депрессию. Купить нечего. Будем копить и надеяться на то, что ПРОГНОЗ когда-нибудь исполнится.
Не читаєте ковідну тему. Коротко: "всі умрем".
З.І. Збирався прикупити ще одну кавалірку в пішій доступності до ШРТ КРЖН по акційній ціні, вагався, але новина про карантинні обмеження з 21го жовтня застопорила інвестицію.
Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры. А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.
Не так суть не в этом а в том, что панельки статически опреоелимые системы. Это видно, когда даже от небольшого взрыва сыпятся несколько этажей как карточный домик. А про сейсмику забыли. Xyли её же нет. Пока. И ждать пока алкаш нажрется и устроит биг бада бум сверху или снизу, что тогда стоит прочность сварного шва 😅😅😅 Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блин В монолитно каркасный домах взрывы были, но им от этого похрен
Ой-ли? Панели крепятся сваркой закладных, сварочное соединение - это эквивалент защемления, а не шарнира. О какой определимой системе речь? Можно только говорить, что в монолитно-каркасных домах, то есть, пространственная рама с жесткими узлами, в случае разрушения одного или нескольких узлов, наегрузка будет перераспределена на соседние узлы. И я не стал-бы утверждать, что не будет разрушения и необратимых деформаций. И что взрывается? Газ? так, пардон, при этажности свыше 10, газофикация запрещена вне зависимости - панельный дом, монолитно-каркасный или монолитный (то есть кирпичный ). Если речь идет о взрыве устройств, то до определенной меры панельные дома вполне устойчивы, они не складываются от взрыва петарды. Другое дело, что в случае пространственного взрыва, жесткость внутренних стен и перегородок не позволит погасить взрывную волну и, возможно, ввиду этого, могут быть разрушены узловые соединения, то есть разрыв по закладной (не по сварке). В случае-же взрыва в монолитно-каркасном доме, взрывная волна будет практически беспрепятственно распространяться в пределах одного этажа, ограничиваясь межэтажными перекрытиями, огибая колонны и сметая практически без сопротивления овноблоковые перегородки. Это если говорить об одинаковом эквиваленте взрыва. Взрыв, разрушающий панельный дом - это не взрыв, от которого в овноблоковом монолито-каркасе только окошки вылетят. Речь будет идти о выносе минимум целого этажа. Так что снимайте памперс и смело входите в панельный дом.
Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры. А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.
Не так суть не в этом а в том, что панельки статически опреоелимые системы. Это видно, когда даже от небольшого взрыва сыпятся несколько этажей как карточный домик. А про сейсмику забыли. Xyли её же нет. Пока. И ждать пока алкаш нажрется и устроит биг бада бум сверху или снизу, что тогда стоит прочность сварного шва 😅😅😅 Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блин В монолитно каркасный домах взрывы были, но им от этого похрен
Ой-ли? Панели крепятся сваркой закладных, сварочное соединение - это эквивалент защемления, а не шарнира. О какой определимой системе речь? Можно только говорить, что в монолитно-каркасных домах, то есть, пространственная рама с жесткими узлами, в случае разрушения одного или нескольких узлов, наегрузка будет перераспределена на соседние узлы. И я не стал-бы утверждать, что не будет разрушения и необратимых деформаций. И что взрывается? Газ? так, пардон, при этажности свыше 10, газофикация запрещена вне зависимости - панельный дом, монолитно-каркасный или монолитный (то есть кирпичный ). Если речь идет о взрыве устройств, то до определенной меры панельные дома вполне устойчивы, они не складываются от взрыва петарды. Другое дело, что в случае пространственного взрыва, жесткость внутренних стен и перегородок не позволит погасить взрывную волну и, возможно, ввиду этого, могут быть разрушены узловые соединения, то есть разрыв по закладной (не по сварке). В случае-же взрыва в монолитно-каркасном доме, взрывная волна будет практически беспрепятственно распространяться в пределах одного этажа, ограничиваясь межэтажными перекрытиями, огибая колонны и сметая практически без сопротивления овноблоковые перегородки. Это если говорить об одинаковом эквиваленте взрыва. Взрыв, разрушающий панельный дом - это не взрыв, от которого в овноблоковом монолито-каркасе только окошки вылетят. Речь будет идти о выносе минимум целого этажа. Так что снимайте памперс и смело входите в панельный дом.
в Маямі цього року завалився хіба не моноліт?[/quote]
Какое в сраку защемление? Каждый год по всему миру сыпятся панельные дома, даже в Киеве и по всему миру. Причина любая, нарушающая устойчивость: взрыв, просадка, сейсмика, деформация, наступление предельного состояния. Панели это зло и ему не место в много квартирном строительстве
Страшно другое. Страшно когда неучи бизнесмены хапуги, на этапе концепции для того чтобы урвать побольше, уродуют панелями красивые города. А когда валится целый стояк дерьмо плит людям на голову, эти неучи советуют надеть памперс. Советую надеть себе на голову поверх шапочки из фольги 🤣
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца. Арматура нормально, кроме цены. Боюсь предполагать. Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой
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концептуальний овноблок стане дорожче вінтажної цегли?
Епта, а как иначе? Он-же ГАЗО! Из него будут газ добывать и поставлять на ТЭЦ. Он будет дороже золота.[/quote]
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Я их рот ebal. С их газо говном. Мы перешли на керамоблок