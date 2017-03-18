rjkz написав:

beee написав: rjkz написав:

Ну, на сварку зря не наговаривайте.



Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры.

А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя. Ну, на сварку зря не наговаривайте.Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры.А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.

Не так суть не в этом а в том, что панельки статически опреоелимые системы. Это видно, когда даже от небольшого взрыва сыпятся несколько этажей как карточный домик.

А про сейсмику забыли. Xyли её же нет. Пока.

И ждать пока алкаш нажрется и устроит биг бада бум сверху или снизу, что тогда стоит прочность сварного шва 😅😅😅

Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блин

В монолитно каркасный домах взрывы были, но им от этого похрен Не так суть не в этом а в том, что панельки статически опреоелимые системы. Это видно, когда даже от небольшого взрыва сыпятся несколько этажей как карточный домик.А про сейсмику забыли. Xyли её же нет. Пока.И ждать пока алкаш нажрется и устроит биг бада бум сверху или снизу, что тогда стоит прочность сварного шва 😅😅😅Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блинВ монолитно каркасный домах взрывы были, но им от этого похрен

Ой-ли?Панели крепятся сваркой закладных, сварочное соединение - это эквивалент защемления, а не шарнира. О какой определимой системе речь?Можно только говорить, что в монолитно-каркасных домах, то есть, пространственная рама с жесткими узлами, в случае разрушения одного или нескольких узлов, наегрузка будет перераспределена на соседние узлы. И я не стал-бы утверждать, что не будет разрушения и необратимых деформаций.И что взрывается? Газ? так, пардон, при этажности свыше 10, газофикация запрещена вне зависимости - панельный дом, монолитно-каркасный или монолитный (то есть кирпичный).Если речь идет о взрыве устройств, то до определенной меры панельные дома вполне устойчивы, они не складываются от взрыва петарды. Другое дело, что в случае пространственного взрыва, жесткость внутренних стен и перегородок не позволит погасить взрывную волну и, возможно, ввиду этого, могут быть разрушены узловые соединения, то есть разрыв по закладной (не по сварке). В случае-же взрыва в монолитно-каркасном доме, взрывная волна будет практически беспрепятственно распространяться в пределах одного этажа, ограничиваясь межэтажными перекрытиями, огибая колонны и сметая практически без сопротивления овноблоковые перегородки. Это если говорить об одинаковом эквиваленте взрыва.Взрыв, разрушающий панельный дом - это не взрыв, от которого в овноблоковом монолито-каркасе только окошки вылетят. Речь будет идти о выносе минимум целого этажа.Так что снимайте памперс и смело входите в панельный дом.