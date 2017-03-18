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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8752875387548755

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:06

Девелопер Игорь Никонов о ценах на жилье и о том, кто должен достраивать недострои
https://focus.ua/economics/495442-devel ... isgD-sVLx0
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:14

  барабашов написав:sequence
И всё что разгребли,загребли и разорвали после очередей ночных под ОП - куда оно пойдёт, в аренду после ремонта недешёвого или на ОЛХ с приваром 50% минимум в ожидании ЛОХа? А потом(уже очень скоро) девал не дай аллах до 100, и как разгребут покупаны все эти мордоры в ипенях промзон по 2куе+ за метр :mrgreen: ...

а хрен его знает. У меня на этаже 6 квартир и какбэ своя микро статистика: пять квартир живут собственники, одна сдается. Два из пяти собственников лишь изредка появляются, спросил "зачем квартира, ремонт" - ответ "шоб було". Не стояло цели продать-сдать-заработать. Деньги парковали.
Я и сам бывало задумываюсь - а куда деть деньги "среднему классу"? Мариновать в матрасе зелень? ОВГЗ, депозиты - многие обожглись. А недвига, она хоть и валится периодически, но стойко восстанавливается, хоть и не всегда до прежнего уровня. Если прикрутить отопление, то только ЖЕКу кашлять 900 грн., вон тут некоторые пишут, что за отопление все равно придется платить, даже если не топишь - будут думать, что делать.
ЗЫ Отдел персонала вчера жаловался на отток народа с города и пригородов - снова поперли закордон, вакансий открытых вагон и тележка, жду Франта с требованием платить как в Польше.
Противоречивая ситуация.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:35

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Что такое 1к за 55 куе сейчас? Из готового - только старая панель далеко от метро в состоянии "на днях вынесли бабушку"

Мне однушка с базовым ремонтом в Эврике, с учетом рассрочки, по итогу обошлась в 26,5. И это я брал не по минимальной цене, которую можно было вымутить, ночуя под ОП. Ремонт 4 т. Золотое было время, когда все ждали падения еще в два раза и постили депрессивные новости и графики, которых в 16-ом было больше чем сейчас. Сейчас даже зРадио перестал закидывать сюда плохие новости, как весной 20-ого (все пропало, потребительские насторения на нуле и американцы начали платить аренду с кредиток). Почему? Потому что их нет.

Цены за любую однушку больше 50 тыс сейчас вгоняют меня в депрессию. Купить нечего. Будем копить и надеяться на то, что ПРОГНОЗ когда-нибудь исполнится.

Не читаєте ковідну тему. Коротко: "всі умрем".

З.І.
Збирався прикупити ще одну кавалірку в пішій доступності до ШРТ КРЖН по акційній ціні, вагався, але новина про карантинні обмеження з 21го жовтня застопорила інвестицію.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:43

  rjkz написав:
  beee написав:
  rjkz написав:
Ну, на сварку зря не наговаривайте.

Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры.
А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.

Не так суть не в этом а в том, что панельки статически опреоелимые системы. Это видно, когда даже от небольшого взрыва сыпятся несколько этажей как карточный домик.
А про сейсмику забыли. Xyли её же нет. Пока.
И ждать пока алкаш нажрется и устроит биг бада бум сверху или снизу, что тогда стоит прочность сварного шва 😅😅😅
Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блин
В монолитно каркасный домах взрывы были, но им от этого похрен


Ой-ли?
Панели крепятся сваркой закладных, сварочное соединение - это эквивалент защемления, а не шарнира. О какой определимой системе речь?
Можно только говорить, что в монолитно-каркасных домах, то есть, пространственная рама с жесткими узлами, в случае разрушения одного или нескольких узлов, наегрузка будет перераспределена на соседние узлы. И я не стал-бы утверждать, что не будет разрушения и необратимых деформаций.
И что взрывается? Газ? так, пардон, при этажности свыше 10, газофикация запрещена вне зависимости - панельный дом, монолитно-каркасный или монолитный (то есть кирпичный :wink: ).
Если речь идет о взрыве устройств, то до определенной меры панельные дома вполне устойчивы, они не складываются от взрыва петарды. Другое дело, что в случае пространственного взрыва, жесткость внутренних стен и перегородок не позволит погасить взрывную волну и, возможно, ввиду этого, могут быть разрушены узловые соединения, то есть разрыв по закладной (не по сварке). В случае-же взрыва в монолитно-каркасном доме, взрывная волна будет практически беспрепятственно распространяться в пределах одного этажа, ограничиваясь межэтажными перекрытиями, огибая колонны и сметая практически без сопротивления овноблоковые перегородки. Это если говорить об одинаковом эквиваленте взрыва.
Взрыв, разрушающий панельный дом - это не взрыв, от которого в овноблоковом монолито-каркасе только окошки вылетят. Речь будет идти о выносе минимум целого этажа.
Так что снимайте памперс и смело входите в панельный дом.

в Маямі цього року завалився хіба не моноліт?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:28

  flyman написав:
  rjkz написав:
  beee написав:
Ну, на сварку зря не наговаривайте.

Именно металл сварочного шва имеет бОльшую прочность, чем прочность арматуры.
А если уж не верите в прочность арматуры, то Вам вообще в дома входить нельзя.

Не так суть не в этом а в том, что панельки статически опреоелимые системы. Это видно, когда даже от небольшого взрыва сыпятся несколько этажей как карточный домик.
А про сейсмику забыли. Xyли её же нет. Пока.
И ждать пока алкаш нажрется и устроит биг бада бум сверху или снизу, что тогда стоит прочность сварного шва 😅😅😅
Мало в панельных домах погибло людей? И всё равно лезут туда жить, не странные блин
В монолитно каркасный домах взрывы были, но им от этого похрен


Ой-ли?
Панели крепятся сваркой закладных, сварочное соединение - это эквивалент защемления, а не шарнира. О какой определимой системе речь?
Можно только говорить, что в монолитно-каркасных домах, то есть, пространственная рама с жесткими узлами, в случае разрушения одного или нескольких узлов, наегрузка будет перераспределена на соседние узлы. И я не стал-бы утверждать, что не будет разрушения и необратимых деформаций.
И что взрывается? Газ? так, пардон, при этажности свыше 10, газофикация запрещена вне зависимости - панельный дом, монолитно-каркасный или монолитный (то есть кирпичный :wink: ).
Если речь идет о взрыве устройств, то до определенной меры панельные дома вполне устойчивы, они не складываются от взрыва петарды. Другое дело, что в случае пространственного взрыва, жесткость внутренних стен и перегородок не позволит погасить взрывную волну и, возможно, ввиду этого, могут быть разрушены узловые соединения, то есть разрыв по закладной (не по сварке). В случае-же взрыва в монолитно-каркасном доме, взрывная волна будет практически беспрепятственно распространяться в пределах одного этажа, ограничиваясь межэтажными перекрытиями, огибая колонны и сметая практически без сопротивления овноблоковые перегородки. Это если говорить об одинаковом эквиваленте взрыва.
Взрыв, разрушающий панельный дом - это не взрыв, от которого в овноблоковом монолито-каркасе только окошки вылетят. Речь будет идти о выносе минимум целого этажа.
Так что снимайте памперс и смело входите в панельный дом.

в Маямі цього року завалився хіба не моноліт?[/quote]

Какое в сраку защемление? Каждый год по всему миру сыпятся панельные дома, даже в Киеве и по всему миру. Причина любая, нарушающая устойчивость: взрыв, просадка, сейсмика, деформация, наступление предельного состояния. Панели это зло и ему не место в много квартирном строительстве
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Страшно другое. Страшно когда неучи бизнесмены хапуги, на этапе концепции для того чтобы урвать побольше, уродуют панелями красивые города. А когда валится целый стояк дерьмо плит людям на голову, эти неучи советуют надеть памперс. Советую надеть себе на голову поверх шапочки из фольги 🤣
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:43

  rjkz написав:
  beee написав:
GADFLY написав:Газпром прокинул с транзитом дополнительным- как и ожидалось. Хабы возле 95. Арселор остановил производство в Европе. Это как-то скажется на рынке бетона?)))
В этом году мы стояли в очереди на газоблок 2,5-3 месяца. И это не было газового кризиса. Пиломатериал я ждал 3 месяца.
Арматура нормально, кроме цены.
Боюсь предполагать.
Помогите придумать как делать газоблок без газа. Отвечаю, когда поднимусь на самый верх, поделюсь маржой

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

концептуальний овноблок стане дорожче вінтажної цегли?


Епта, а как иначе?
Он-же ГАЗО!
Из него будут газ добывать и поставлять на ТЭЦ.
Он будет дороже золота.[/quote]



****

Я их рот ebal. С их газо говном.
Мы перешли на керамоблок
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:47

  beee написав:..
Мы перешли на керамоблок

какие преимущества, сравнивая с говно?
а с кирпичом красным?
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