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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:23
sequence написав: beee написав:
..
С любым материалом нужно уметь работать. ..
несомненно. Меня, как человека далекого от стройки всегда интересовал вопрос, а почему не комбинируют кладку? Ну, например, внутренний слой из полнотелого красного кирпича (легче дюбеля, например, заколачивать), наружный - из пустотелого, теплого, вместо минваты недолговечной.
Комбинируют. Дорого это
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:45
beee написав:
Какое в сраку защемление? Каждый год по всему миру сыпятся панельные дома, даже в Киеве и по всему миру. Причина любая, нарушающая устойчивость: взрыв, просадка, сейсмика, деформация, наступление предельного состояния. Панели это зло и ему не место в много квартирном строительстве
Вообще-то связи между панелями как их моделируют скаде или лире - гибкие. Если речь идёт о устойчивости, то это второе предельное состояние. Говорить о взрыве или не равномерной осадке можно только проделав расчёт на прогрессирующее обрушение обязательное для высотных, каркасно-монолитных зданий. Что касается сейсмики, то до 1988г,Спитакского землетрясения, панельные здания считались сейсмоустойчивыми, но там больше связано с акселерограммой этого землетрясения. Где разваливается панельные здания неплохо бы опубликовать статистику. Ни в Чехии, ни в Франции я таких не видел хотя качество там намного выше, особенно швы
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shapo
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:58
Ого. Кто это поднял валявшиеся с марта знамя? А мы тут искренне грустили,думали Ковид вальнул. С возвращением.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:02
Hotab написав:
Ого. Кто это поднял валявшиеся с марта знамя? А мы тут искренне грустили,думали Ковид вальнул. С возвращением.
Не дождётесь. Более того второй месяц на работу вышел ибо на пенсию совсем скучно стало сидеть. Но возвращаться сюда не собираюсь, так, не удержался
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:04
shapo написав:
Не дождётесь
Hotab написав:
Ого. Кто это поднял валявшиеся с марта знамя? А мы тут искренне грустили,думали Ковид вальнул. С возвращением.
. Более того второй месяц на работу вышел ибо на пенсию совсем скучно стало сидеть. Но возвращаться сюда не собираюсь, так, не удержался
Та и не ждём. Заходите б̶е̶з̶ ̶п̶о̶л̶и̶т̶и̶ч̶е̶с̶к̶и̶х̶ ̶̶г̶л̶у̶п̶о̶с̶т̶е̶й по теме ветки порой интересно ваше мнение.
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Hotab
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:10
Когда я составляю расчётную схему в scad а потом модель, эти узлы приемерно так и наделяю.
Техногенное влияние, лёсовые грунты, замачивание, например прорыв воды, просадка, крен пиzda
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25
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Пооучил СМС. Обвал?
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Investor_K
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