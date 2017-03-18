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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8753875487558756

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  beee написав:..
С любым материалом нужно уметь работать. ..

несомненно. Меня, как человека далекого от стройки всегда интересовал вопрос, а почему не комбинируют кладку? Ну, например, внутренний слой из полнотелого красного кирпича (легче дюбеля, например, заколачивать), наружный - из пустотелого, теплого, вместо минваты недолговечной.
Комбинируют. Дорого это
ЗображенняЗображення

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beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:45

  beee написав:
Какое в сраку защемление? Каждый год по всему миру сыпятся панельные дома, даже в Киеве и по всему миру. Причина любая, нарушающая устойчивость: взрыв, просадка, сейсмика, деформация, наступление предельного состояния. Панели это зло и ему не место в много квартирном строительстве

Вообще-то связи между панелями как их моделируют скаде или лире - гибкие. Если речь идёт о устойчивости, то это второе предельное состояние. Говорить о взрыве или не равномерной осадке можно только проделав расчёт на прогрессирующее обрушение обязательное для высотных, каркасно-монолитных зданий. Что касается сейсмики, то до 1988г,Спитакского землетрясения, панельные здания считались сейсмоустойчивыми, но там больше связано с акселерограммой этого землетрясения. Где разваливается панельные здания неплохо бы опубликовать статистику. Ни в Чехии, ни в Франции я таких не видел хотя качество там намного выше, особенно швы
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:58

Ого. Кто это поднял валявшиеся с марта знамя? А мы тут искренне грустили,думали Ковид вальнул. С возвращением.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:02

  Hotab написав:Ого. Кто это поднял валявшиеся с марта знамя? А мы тут искренне грустили,думали Ковид вальнул. С возвращением.

Не дождётесь. Более того второй месяц на работу вышел ибо на пенсию совсем скучно стало сидеть. Но возвращаться сюда не собираюсь, так, не удержался
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:04

  shapo написав:
  Hotab написав:Ого. Кто это поднял валявшиеся с марта знамя? А мы тут искренне грустили,думали Ковид вальнул. С возвращением.

Не дождётесь. Более того второй месяц на работу вышел ибо на пенсию совсем скучно стало сидеть. Но возвращаться сюда не собираюсь, так, не удержался

Та и не ждём. Заходите б̶е̶з̶ ̶п̶о̶л̶и̶т̶и̶ч̶е̶с̶к̶и̶х̶ ̶̶г̶л̶у̶п̶о̶с̶т̶е̶й по теме ветки порой интересно ваше мнение.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда я составляю расчётную схему в scad а потом модель, эти узлы приемерно так и наделяю.
Техногенное влияние, лёсовые грунты, замачивание, например прорыв воды, просадка, крен пиzda

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beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Пооучил СМС. Обвал?
Investor_K
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