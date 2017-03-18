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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 12:02
Hotab написав:
Ого. Кто это поднял валявшиеся с марта знамя? А мы тут искренне грустили,думали Ковид вальнул. С возвращением.
Не дождётесь. Более того второй месяц на работу вышел ибо на пенсию совсем скучно стало сидеть. Но возвращаться сюда не собираюсь, так, не удержался
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shapo
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:04
shapo написав:
Не дождётесь
Hotab написав:
Ого. Кто это поднял валявшиеся с марта знамя? А мы тут искренне грустили,думали Ковид вальнул. С возвращением.
. Более того второй месяц на работу вышел ибо на пенсию совсем скучно стало сидеть. Но возвращаться сюда не собираюсь, так, не удержался
Та и не ждём. Заходите б̶е̶з̶ ̶п̶о̶л̶и̶т̶и̶ч̶е̶с̶к̶и̶х̶ ̶̶г̶л̶у̶п̶о̶с̶т̶е̶й по теме ветки порой интересно ваше мнение.
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Hotab
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:10
Когда я составляю расчётную схему в scad а потом модель, эти узлы приемерно так и наделяю.
Техногенное влияние, лёсовые грунты, замачивание, например прорыв воды, просадка, крен пиzda
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
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beee
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25
Шалена пропозиція! «Квартира тижня» у ЖК «Новий Автограф» з вигодою до 17 600 $!
До вашої уваги двокімнатна квартира площею 89,01 м² з 2 великими спальнями та 2 гардеробами.
Встигніть вхопити шалену вигоду - пропозиція діє лише з 19 по 26 жовтня!
Пооучил СМС. Обвал?
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Investor_K
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:33
Investor_K написав:
Шалена пропозиція! «Квартира тижня» у ЖК «Новий Автограф» з вигодою до 17 600 $!
До вашої уваги двокімнатна квартира площею 89,01 м² з 2 великими спальнями та 2 гардеробами.
Встигніть вхопити шалену вигоду - пропозиція діє лише з 19 по 26 жовтня!
Пооучил СМС. Обвал?
а цена собсно где?
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sequence
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:51
sequence написав: Investor_K написав:
Шалена пропозиція! «Квартира тижня» у ЖК «Новий Автограф» з вигодою до 17 600 $!
До вашої уваги двокімнатна квартира площею 89,01 м² з 2 великими спальнями та 2 гардеробами.
Встигніть вхопити шалену вигоду - пропозиція діє лише з 19 по 26 жовтня!
Пооучил СМС. Обвал?
а цена собсно где?
130 тыс $ примерно
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sosnenkoira2014
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:53
sequence написав: Investor_K написав:
Шалена пропозиція! «Квартира тижня» у ЖК «Новий Автограф» з вигодою до 17 600 $!
До вашої уваги двокімнатна квартира площею 89,01 м² з 2 великими спальнями та 2 гардеробами.
Встигніть вхопити шалену вигоду - пропозиція діє лише з 19 по 26 жовтня!
Пооучил СМС. Обвал?
а цена собсно где?
Dim зараз прозоріший за скло. Ціни на сайті. Квартири теж. По метражу найближча Від 3782000 грн за 2 поверх і 89.39 кв.м. в двусі
Це мабудь на цю хату акцію зробили, адже 88 квадратів по від 3464000:-) якраз 10+ тисяч:-)
Коли війська відступали і клони зРадіо писали що всьо, квартиру куплю не дорожче ніж по 300 за квадрат, дім пропонував по 15 тис грн метр. Зараз по 40…. В абсолютно недіквідній двусі (метраж 90 метрів для 2к в чернігівській губернії це овер як дофіга).
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:07
sosnenkoira2014 написав: sequence написав: Investor_K написав:
Шалена пропозиція! «Квартира тижня» у ЖК «Новий Автограф» з вигодою до 17 600 $!
До вашої уваги двокімнатна квартира площею 89,01 м² з 2 великими спальнями та 2 гардеробами.
Встигніть вхопити шалену вигоду - пропозиція діє лише з 19 по 26 жовтня!
Пооучил СМС. Обвал?
а цена собсно где?
130 тыс $ примерно
Ну, если стоила 150, а стала 130, то все, обвал, приплыли.
Дико извиняюсь, а что, на левом берегу, НЕ КАН, не берег Днепра, не метро что-то можно продать за 150К? Я запутался.
За 150К можно попробовать и в Голосухе что-то найти, около Теремков
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sequence
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:08
sequence написав: Investor_K написав:
Шалена пропозиція! «Квартира тижня» у ЖК «Новий Автограф» з вигодою до 17 600 $!
До вашої уваги двокімнатна квартира площею 89,01 м² з 2 великими спальнями та 2 гардеробами.
Встигніть вхопити шалену вигоду - пропозиція діє лише з 19 по 26 жовтня!
Пооучил СМС. Обвал?
а цена собсно где?
на лунє
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:25
Первый написав: sequence написав: Investor_K написав:
Шалена пропозиція! «Квартира тижня» у ЖК «Новий Автограф» з вигодою до 17 600 $!
До вашої уваги двокімнатна квартира площею 89,01 м² з 2 великими спальнями та 2 гардеробами.
Встигніть вхопити шалену вигоду - пропозиція діє лише з 19 по 26 жовтня!
Пооучил СМС. Обвал?
а цена собсно где?
Dim зараз прозоріший за скло. Ціни на сайті. Квартири теж. По метражу найближча Від 3782000 грн за 2 поверх і 89.39 кв.м. в двусі
Це мабудь на цю хату акцію зробили, адже 88 квадратів по від 3464000:-) якраз 10+ тисяч:-)
Коли війська відступали і клони зРадіо писали що всьо, квартиру куплю не дорожче ніж по 300 за квадрат, дім пропонував по 15 тис грн метр. Зараз по 40…. В абсолютно недіквідній двусі (метраж 90 метрів для 2к в чернігівській губернії це овер як дофіга).
а какая цена была на МХЗ?
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