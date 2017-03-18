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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8754875587568757

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:00

Неправильний лун показує 874 дол і 1458 дол за квадрат

Таки прогноз в дії.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:09

  Первый написав:Неправильний лун показує 874 дол і 1458 дол за квадрат

Таки прогноз в дії.

Мало кто доверяет этому сайту
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:12

  Феодал написав:
  Первый написав:Неправильний лун показує 874 дол і 1458 дол за квадрат

Таки прогноз в дії.

Мало кто доверяет этому сайту


Нам достатньо того що антипозитив - володар графіків йому довіряє.

У решти форумчан думки і статистика неправильні і недостовірні
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

юниту-2 быть похоже
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:57

походу отопление 1-2к хруща будет в этом году минимум 2-4к

В Киеве опубликовали новые тарифы на тепло

Теперь столичным жителям 1 Гкал тепла обойдется не в 1 654 грн, как ранее, а на 50% больше – в 2 876 грн.

В столице Украины выросли тарифы на тепло более чем в два раза. Новые расценки коснутся также религиозные, коммерческие и бюджетные организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Так, согласно документу, теперь 1 Гкал тепла обойдется в 2 876 гривен (с учетом НДС). Тогда как ранее 1 Гкал тепла стоила 1 654 гривны.

Данное распоряжение было подписано 13 октября 2021 года.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:04

  Xenon написав:походу отопление 1-2к хруща будет в этом году минимум 2-4к

В Киеве опубликовали новые тарифы на тепло

Теперь столичным жителям 1 Гкал тепла обойдется не в 1 654 грн, как ранее, а на 50% больше – в 2 876 грн.

В столице Украины выросли тарифы на тепло более чем в два раза. Новые расценки коснутся также религиозные, коммерческие и бюджетные организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Так, согласно документу, теперь 1 Гкал тепла обойдется в 2 876 гривен (с учетом НДС). Тогда как ранее 1 Гкал тепла стоила 1 654 гривны.

Данное распоряжение было подписано 13 октября 2021 года.

як цікаво, а газ то закачували при ПА200, чи при ПА2000 уїв ?
flyman
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  #<1 ... 8754875587568757
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