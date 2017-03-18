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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:00
Неправильний лун показує 874 дол і 1458 дол за квадрат
Таки прогноз в дії.
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Первый
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:09
Первый написав:
Неправильний лун показує 874 дол і 1458 дол за квадрат
Таки прогноз в дії.
Мало кто доверяет этому сайту
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Феодал
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:12
Феодал написав: Первый написав:
Неправильний лун показує 874 дол і 1458 дол за квадрат
Таки прогноз в дії.
Мало кто доверяет этому сайту
Нам достатньо того що антипозитив - володар графіків йому довіряє.
У решти форумчан думки і статистика неправильні і недостовірні
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Первый
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:27
юниту-2 быть похоже
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adeges
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:57
походу отопление 1-2к хруща будет в этом году минимум 2-4к
В Киеве опубликовали новые тарифы на тепло
Теперь столичным жителям 1 Гкал тепла обойдется не в 1 654 грн, как ранее, а на 50% больше – в 2 876 грн.
В столице Украины выросли тарифы на тепло более чем в два раза. Новые расценки коснутся также религиозные, коммерческие и бюджетные организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.
Так, согласно документу, теперь 1 Гкал тепла обойдется в 2 876 гривен (с учетом НДС). Тогда как ранее 1 Гкал тепла стоила 1 654 гривны.
Данное распоряжение было подписано 13 октября 2021 года.
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Xenon
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:04
Xenon написав:
походу отопление 1-2к хруща будет в этом году минимум 2-4к
В Киеве опубликовали новые тарифы на тепло
Теперь столичным жителям 1 Гкал тепла обойдется не в 1 654 грн, как ранее, а на 50% больше – в 2 876 грн.
В столице Украины выросли тарифы на тепло более чем в два раза. Новые расценки коснутся также религиозные, коммерческие и бюджетные организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.
Так, согласно документу, теперь 1 Гкал тепла обойдется в 2 876 гривен (с учетом НДС). Тогда как ранее 1 Гкал тепла стоила 1 654 гривны.
Данное распоряжение было подписано 13 октября 2021 года.
як цікаво, а газ то закачували при ПА200, чи при ПА2000 уїв ?
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flyman
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2
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:11
Xenon написав:
походу отопление 1-2к хруща будет в этом году минимум 2-4к
В Киеве опубликовали новые тарифы на тепло
Теперь столичным жителям 1 Гкал тепла обойдется не в 1 654 грн, как ранее, а на 50% больше – в 2 876 грн.
В столице Украины выросли тарифы на тепло более чем в два раза. Новые расценки коснутся также религиозные, коммерческие и бюджетные организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.
Так, согласно документу, теперь 1 Гкал тепла обойдется в 2 876 гривен (с учетом НДС). Тогда как ранее 1 Гкал тепла стоила 1 654 гривны.
Данное распоряжение было подписано 13 октября 2021 года.
Нажаль це не стосується населення. Вартість опалення для населення не зміниться.
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Первый
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:18
как раз это касается всех
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Олежан
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:28
Олежан написав: vitaliian написав: Олежан написав:
как раз это касается всех
У умных людей автономки.
и что дают умным людям автономки?
Какие в квартирах 90х-20х могут быть автономки?
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_Klim
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:29
_Klim написав:
Какие в квартирах 90х-20х могут быть автономки?
та погоди ты, дай послушать про умных людей
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Олежан
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