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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8756875787588759>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:33

  Олежан написав:как раз это касается всех


Ні. Населення це не стосується.

Не сперечайся.

Це для бюджету, інших і релігії.

Зи. Просто повір. Післязавтра перевіриш.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:34

  Первый написав:
  Феодал написав:
  Первый написав:Неправильний лун показує 874 дол і 1458 дол за квадрат

Таки прогноз в дії.

Мало кто доверяет этому сайту


Нам достатньо того що антипозитив - володар графіків йому довіряє.

У решти форумчан думки і статистика неправильні і недостовірні


Тролльчик, у тебя хоть день без зрадио бывает? :mrgreen: И перестань врать людям, сравнивая объекты разной готовности. В марте 2020-го до заявленной сдачи дома было 7 кварталов, в октябре 2021-го - 0 кварталов. Еще и цену 874 не лишним было бы проверить, но времени на тебя нет
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 19 жов, 2021 16:34, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней

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beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:35

  beee написав:
vitaliian написав:
  Олежан написав:как раз это касается всех

У умных людей автономки.
Автономки от чего?

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

от мозгов походу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:38

  beee написав:Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

из ирпеня
они автономные во всем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:54

  Первый написав:
  Олежан написав:как раз это касается всех


Ні. Населення це не стосується.

Не сперечайся.

Це для бюджету, інших і релігії.

Зи. Просто повір. Післязавтра перевіриш.

Якщо у будинку власна котельня, що висить на ОСББ, то ще як стосується, бо як я розумію, там тариф буде комерційний
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:19

активность на первичном рынке по итогам сентября пошла на спад: уровень спроса в наиболее крупных городах снизился в среднем на 10−15%
https://news.finance.ua/ru/news/-/50215 ... chej-domov

Может кто сказать, чем вызвано падение спроса?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:26

  sergikkc007 написав:активность на первичном рынке по итогам сентября пошла на спад: уровень спроса в наиболее крупных городах снизился в среднем на 10−15%
https://news.finance.ua/ru/news/-/50215 ... chej-domov

Может кто сказать, чем вызвано падение спроса?

прайсы подросли
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:32

  beee написав:Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 жов, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:32

  antey1969 написав:
  sergikkc007 написав:активность на первичном рынке по итогам сентября пошла на спад: уровень спроса в наиболее крупных городах снизился в среднем на 10−15%
https://news.finance.ua/ru/news/-/50215 ... chej-domov

Может кто сказать, чем вызвано падение спроса?

прайсы подросли

зашкалили.
unicdima
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