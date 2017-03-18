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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:33
Олежан написав:
как раз это касается всех
Ні. Населення це не стосується.
Не сперечайся.
Це для бюджету, інших і релігії.
Зи. Просто повір. Післязавтра перевіриш.
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Первый
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:34
Первый написав: Феодал написав: Первый написав:
Неправильний лун показує 874 дол і 1458 дол за квадрат
Таки прогноз в дії.
Мало кто доверяет этому сайту
Нам достатньо того що антипозитив - володар графіків йому довіряє.
У решти форумчан думки і статистика неправильні і недостовірні
Тролльчик, у тебя хоть день без зрадио бывает?
И перестань врать людям, сравнивая объекты разной готовности. В марте 2020-го до заявленной сдачи дома было 7 кварталов, в октябре 2021-го - 0 кварталов. Еще и цену 874 не лишним было бы проверить, но времени на тебя нет
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 19 жов, 2021 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:34
Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней
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beee
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:35
beee написав: vitaliian написав: Олежан написав:
как раз это касается всех
У умных людей автономки.
Автономки от чего?
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от мозгов походу
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:38
beee написав:
Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней
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из ирпеня
они автономные во всем
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:54
Первый написав: Олежан написав:
как раз это касается всех
Ні. Населення це не стосується.
Не сперечайся.
Це для бюджету, інших і релігії.
Зи. Просто повір. Післязавтра перевіриш.
Якщо у будинку власна котельня, що висить на ОСББ, то ще як стосується, бо як я розумію, там тариф буде комерційний
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Faceless
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:19
активность на первичном рынке по итогам сентября пошла на спад: уровень спроса в наиболее крупных городах снизился в среднем на 10−15%https://news.finance.ua/ru/news/-/50215 ... chej-domov
Может кто сказать, чем вызвано падение спроса?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:26
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antey1969
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:32
beee написав:
Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней
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А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 жов, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:32
antey1969 написав:
прайсы подросли
зашкалили.
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