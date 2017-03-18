Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо у будинку власна котельня, що висить на ОСББ, то ще як стосується, бо як я розумію, там тариф буде комерційний
Нажаль осбб з власною котельнею це не всі, а виключення. Йде мова про розпорядження кмда від 13.10.21. Встановлено вартість енергії яку відпускає Київтеплоенерго для бюджету, інших споживачів та релігійних організацій. Яку теплову енергію Київенерго відпускає осбб з даховими котельнями? Вартістю газу для дахових котелень не цікавився. Може завтикав Вітренко, а може й ні. Хз. На днях буде зрозуміло. Деталями не цікавився.
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Пооучил СМС. Обвал?
До речі, акція на кавалірки продовжена. Параплан - все? Пих-пих і в пікє?
И этот без зрадио не может. Тролли, узбагойтесь Древлянин вчера писал, что я, подлец такой, вам в душу графиками лезу, но тут еще надо разобраться, кто провоцирует бесконечный тред. Сколько раз за сегодня прозвучал мой ник притом, что ни я, ни у меня ничего не спрашивали?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 19 жов, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз.